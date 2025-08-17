Enquête exclusive Les Pouilles : nouvelle dolce vita à l'italienne

Entre mer et campagne, à l’extrême sud de l’Italie, la région des Pouilles est en train de devenir la destination tendance de la péninsule. Madonna, David et Victoria Beckham ou encore Kim Kardashian ont succombé à son charme authentique. Pourtant pendant longtemps, cette région agricole et pauvre, figurait à peine dans les guides touristiques sur l’Italie. Mais en quelques années à peine, elle a changé du tout au tout. Avec l’ouverture de lignes aériennes low cost et la démocratisation des croisières, le nombre de visiteurs a explosé. Dans toute la région, les prix de l’immobilier s’envolent ! Les investisseurs s’arrachent des fermes abandonnées, la « masseria ». Le graal : posséder un « trullo », de petites maisons aux toits pointus. L’autre spécialité régionale, ce sont les « orecchiette », des pâtes traditionnelles en forme d’oreille. À Bari, il y a même une rue dédiée à leur production. Les visiteurs s’y bousculent pour photographier les « mamma » italiennes qui confectionnent les pâtes de manière ancestrale sur de petites tables. Certaines sont devenues des stars des réseaux sociaux. Entre fêtes déjantées, ferveur religieuse et dolce vita en bord de mer, plongée le temps d’un été à la découverte de la botte secrète de l’Italie.