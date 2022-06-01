Enquête exclusive Logements, infrastructures : la France tombe en ruine

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Diffusé le 29/03/2026

Chaque mois, partout en France, des habitants sont évacués de chez eux en urgence car leur maison ou leur immeuble menace de s’écrouler. Il y a un peu plus de sept ans, rue d’Aubagne à Marseille (Bouches-du-Rhône), la chute de deux bâtiments vétustes avait causé la mort de huit personnes. Aujourd’hui, cette gangrène ne concerne plus seulement les logements « indignes », mais gagne tous nos centres-villes et cela concerne des immeubles anciens comme des constructions plus récentes rongées par la « maladie du béton ». À Lille, Toulouse et Bordeaux, les effondrements et les arrêtés de mise en sécurité se multiplient. En cause : un bâti qui se dégrade à petit-feu, parfois par manque d’entretien mais aussi en raison de travaux mal calibrés qui peuvent déstabiliser tout un immeuble. À Puylaurens, dans le Tarn, les habitants vivent un cauchemar depuis qu’une maison s’est effondrée et qu’à quelques mètres d’intervalle, dans la même rue, deux autres menacent à leur tour de s’écrouler. À Bordeaux (Gironde), cinq ans après l’effondrement de deux immeubles rue de la Rousselle, des dizaines de propriétaires ruinés attendent toujours d’être indemnisés. Que vivent ces habitants sinistrés ? Quels recours ont-ils pour réintégrer leur logement ? Derrière ces bâtiments en péril, un autre danger se profile : l’état de nos infrastructures routières. Sur les 250 000 ponts que l’on compte en France, 35 000 sont dans un état dégradé, avec, à terme, un risque d’effondrement. Pour réparer seulement les ponts communaux, il faudrait dépenser 3,3 milliards d’euros. Et avec son programme national pour les ponts, l’État n’a débloqué que 55 millions d’euros. Sur le terrain, des maires de communes rurales sont démunis face à l’ampleur du péril. Certains sont contraints de laisser ouverts des ponts classés comme dangereux. Notre enquête révèle qu’il est aujourd’hui pratiquement impossible de connaître précisément l’état des ponts sur lesquels nous roulons : l’information est classée comme « sensible ». Pourquoi une telle omerta ? Enquête sur cette France qui tombe en ruine.