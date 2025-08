Enquête exclusive Madrid : nouvelle capitale européenne de l’extravagance

Madrid, la nouvelle capitale à la mode ! Longtemps dans l’ombre de Barcelone, Madrid prend aujourd’hui sa revanche. Depuis 2017 et le succès planétaire de « La casa de Papel », la capitale espagnole s’impose comme le nouveau centre de gravité du pays. Entre 2018 et 2022, elle a capté 71 % des investissements étrangers en Espagne, six fois plus que la Catalogne. Les milliardaires sud-américains affluent, séduits par la stabilité politique et les avantages fiscaux. Résultat : les plus beaux quartiers se transforment, les prix explosent et la ville change de visage. Pendant ce temps, la noblesse madrilène, elle, résiste. Le duc d’Albe a ouvert pour nous les portes de son palais : un bijou historique en plein centre de la capitale. Bars conceptuels, restos excentriques, quartier de Chueca en pleine ébullition… Madrid vibre comme jamais. À 30 ans à peine, Minerva Tapial règne sur six établissements branchés. Des étudiants venus des quatre coins du globe y intègrent désormais des établissements parmi les plus prestigieux au monde. Mais ce boom a un revers : gentrification accélérée, loyers hors de prix, colère sociale… Enquête sur une ville en pleine mutation, entre frénésie et fractures.