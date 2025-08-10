Enquête exclusive Monsters cars : au cœur des shows de l'extrême

Diffusé le 06/08/2023

Toujours plus spectaculaires, les shows de monsters cars sont devenus les attractions parmi les plus courues de l’été. Sur le littoral français, dans les stations balnéaires, les affiches sont partout. On y voit des bolides aux couleurs vives, sortis tout droit d’une super production hollywoodienne, façon Mad Max ou Fast and Furious, dans un déluge de feu et d’explosions. Au programme de ces shows, les exploits de cascadeurs aux commandes d’énormes 4x4 qui pulvérisent et écrasent tout type de voitures. D’autres sont au volant de poids lourds qui se cabrent, tels des chevaux sauvages, et qui crachent des flammes avec leurs rutilants pots d’échappement. Il y aussi des motards qui, accrochés à leur guidon, traversent des cerceaux de feu à 120 kilomètres/heure puis volent dans les airs. Chaque été, des centaines de milliers de spectateurs viennent en famille pour assister aux exploits de ces cascadeurs de l’extrême, prêts à prendre tous les risques. Qui sont ces fous du volant juchés sur leurs monsters cars et leurs chevaux de feu ? Qui imagine et fabrique ces engins incroyables ? Quelques familles tiennent ce business hors norme. Elles se transmettent leur savoir de génération en génération. Deux d’entre elles ont accepté de nous ouvrir leurs portes, de nous faire découvrir les coulisses de leur drôle de métier et nous embarquer dans leurs tournées. Originaire de la région parisienne, la famille Beautour a commencé ses spectacles en 1981. Aujourd’hui, le grand-père, le fils et le petit-fils sont en piste pour des numéros acrobatiques à couper le souffle. À Tarbes (Hautes-Pyrénées), les trois cousins de la famille Lafertin, prennent tous les risques, quitte à mettre leur vie en danger. Deux familles qui présentent des spectacles différents, mais partagent un point commun : des shows ultra-spectaculaires, explosifs, calibrés à la seconde et au centimètre près. Pourtant, malgré leur rigueur et les années d’entraînement, ils ne parviennent pas toujours à éviter les accidents graves.