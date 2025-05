Enquête exclusive Moscou interdite : la vie secrète d'une capitale en guerre

Lire la vidéo

Diffusé le 09/06/2024

Dans un hôtel chic, repère de la jeunesse dorée moscovite, à l'écart du bar un drôle de marché s'improvise : une vente de sac Hermès, sous le manteau. Depuis que les enseignes internationales ont baissé le rideau, le commerce du luxe ne s'est pas vraiment arrêté... La contrebande a pris le relais. Depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, la Russie est un pays interdit. La guerre a déclenché une série de sanctions inédites, visant à isoler et à affaiblir la Russie sur le plan économique et diplomatique. Pourtant, malgré la guerre et les sanctions, à Moscou la vie continue. Dans des conditions exceptionnelles, et alors que les autorités russes contrôlent étroitement les médias étrangers, notre équipe a pu filmer pendant plusieurs semaines le quotidien hors-norme des Moscovites. Il y a les ultra-riches qui, malgré la guerre et les sanctions, continuent de mener grand train. Ils organisent des fêtes underground et des dîners avec des mets raffinés introuvables normalement en Russie. Dans les marchés de gros, à côté des étals traditionnels, on trouve désormais des stands dédiés aux produits de contrebande, très bien achalandés. Dans les immenses banlieues dortoirs de Moscou, nous sommes allés à la rencontre de la classe moyenne. Le jour de l’élection présidentielle, la famille de Serguei affiche fièrement son patriotisme. Fiers de leur président et de leur pays, ils nous emmènent dans un McDonald’s remodelé à la sauce russe, depuis le départ de l’enseigne internationale. Certains osent exprimer leurs craintes et leurs doutes. Une mère, qui vient de perdre son fils au front, crie sa souffrance, quand des hommes, attirés par les salaires mirobolants des milices privées, se jettent dans la guerre. Les Moscovites le savent, chaque prise de parole est un risque. Sous le règne de Vladimir Poutine, triomphalement réélu à 87 % en mars 2024, critiquer le régime et l’armée russe est passible d’emprisonnement.