Enquête exclusive Nature sauvage et pétrodollars : Norvège, le pays de tous les paradoxes

Diffusé le 04/05/2025

Des paysages spectaculaires, des fjords immaculés, une population vit au plus proche de la nature : la Norvège se pose en modèle de respect de l'environnement. Pourtant, le pétrole reste au cœur de son miracle économique. En cinquante ans, grâce à l’or noir, la Norvège, cette nation de pêcheurs, de fermiers et de bûcherons, autrefois l’une des plus pauvres d’Europe, est devenue la deuxième économie mondiale en termes de PIB par habitant, loin devant la France. Tout cela grâce à sa principale richesse : le pétrole, découvert en 1969 sur le plateau continental norvégien, en mer du Nord. Aujourd’hui, 125 plateformes off-shore produisent 2 millions de barils par jour, soit presque autant que le Koweït. Une manne financière qui a fait exploser le fonds souverain norvégien. Valorisé à 1 700 milliards d’euros, ce fonds est aujourd’hui le plus important au monde, devant ceux de la Chine et des pays du Golfe, et il détient des participations dans 9 000 entreprises, dont Carrefour, Total et Renault. En matière d’écologie et de bien-être animal, le pays est aussi plein de contradictions. Ainsi, le crabe royal, surnommé « le crabe de Staline », espèce invasive venue de Russie, rapporte tellement d'argent à l'industrie de la pêche que les menaces qu'il fait peser sur l’écosystème local passent presque inaperçues. Il est pourtant qualifié de « bombe écologique à retardement » par les défenseurs de la nature. La Norvège est également l’un des rares pays au monde, avec le Japon et l'Islande, à autoriser la pêche à la baleine malgré les protestations véhémentes du monde entier. Pour maintenir son image de pays « vert », la Norvège mise sur des énergies toujours plus propres. Notamment pour faire fonctionner le parc automobile très vertueux du pays. En janvier 2025, les voitures électriques représentaient 95,8 % des ventes, se rapprochant du 100 % prévu avant la fin de l’année. Actuellement, soixante-cinq parcs éoliens, terrestres et off-shore, produisent de l’électricité en Norvège. Au grand dam des Samis, dernier peuple autochtone d'Europe, dont la vie repose principalement sur l’élevage de rennes. Effrayés par les éoliennes, leurs animaux fuient et ne trouvent plus de nourriture. Voyage au cœur du royaume de Norvège où nature et intérêts économiques sont au cœur de toutes les contradictions.