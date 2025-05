Enquête exclusive New York : l'incroyable renaissance de Big Apple

Diffusé le 10/07/2022

Après deux ans de pandémie qui l’a mise à l’arrêt, "la ville qui ne dort jamais", New York, revit, plus dynamique que jamais. Durant son histoire, "Big Apple" a toujours su rebondir après les crises et les tragédies. Krach de Wall Street en 1929, taux de criminalité record dans les années 70-80, attaque terroriste du 11 septembre 2001 ou Sandy, l’ouragan dévastateur en 2012. New York est une rescapée qui renaît perpétuellement. Aujourd’hui, la ville fait face à un afflux inédit de nouveaux habitants. Les commerces rouvrent. Les projets immobiliers se multiplient. De nouveaux gratte-ciels s’élèvent, toujours plus hauts. Les touristes reviennent en nombre, impressionnés par l’hyperactivité légendaire de cette mégalopole aux huit millions quatre cent mille habitants. C’est aussi à New York que les grands mouvements de société sont nés, notamment les droits des minorités et les mouvements civiques. Quelle est la recette de cette ville, surnommée "La capitale du monde" et qui n'en finit pas de fasciner ? Notre reporter Laetitia Kretz plonge dans un New York communautaire encore jamais filmé. Des mondes parallèles qui se croisent à peine, tous faits d’excès et de folie… Notre reporter a rencontré les juifs orthodoxes de Brooklyn, avec Frieda une femme qui s’est enfuie de sa communauté hassidique, appelée Satmar. Elle a plongé dans l’univers de la mafia italienne en suivant Robert, qui a grandi au sein du terrible clan Genovese, dans l’ancienne Little Italy. Notre reporter nous montre un Harlem afro-américain en pleine mutation et les ghettos du Bronx où vibrent encore les racines du hip hop. Elle a suivi un gang de jeunes rappeurs de rue, le "chain gang", qui espère sortir du cercle vicieux du ghetto grâce à d’étonnantes battles de rap. New York, c’est aussi la libération par l’art et la fête. Avec Marc, un ancien professeur de musique reconverti en drag queen, et Martin Boyce, un militant LGBT de la première heure. Grâce à Michel, un agent français spécialiste de l’immobilier de luxe, Laetitia a également eu accès aux appartements les plus chers de la planète et s'est incrustée dans les soirées mondaines de la haute société libertine. Dans de cet incroyable melting pot, il n’y a pas que des gagnants. Notre reporter a exploré les hôtels pour SDF tenus par des marchands de sommeil. Elle a rencontré Carlos, un jeune travailleur portoricain à la rue, et Jeff, un barman qui a tout perdu suite à la crise du covid. Virée étonnante dans une ville que tout le monde croit connaître mais qui n’est la même pour personne. Et qui cache encore beaucoup de secrets.