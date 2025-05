Enquête exclusive Nos étonnants voisins suisses

Lire la vidéo

Ils vivent à quelques kilomètres de chez nous, parlent bien souvent la même langue et sont pourtant si différents ! Dans les villes très cosmopolites de Genève, Lausanne ou Zurich, au fond des vallées rurales ou dans les villages montagnards, les particularismes suisses ne cessent de surprendre le visiteur. La Suisse est notamment le pays qui compte le plus d’armes à feu par habitant, juste derrière les Etats-Unis. Mais sur son sol, quasiment aucune violence par balles, et jamais de tuerie de masse. Dans la famille Gobet, tous les membres de la famille tirent, et les placards sont remplis de fusils d’assaut. Chaque année, Isabelle, Patrick et leurs enfants participent, en pleine campagne, à la plus grande fête de tir au monde. Un grand rassemblement populaire et… pacifique. Si la Suisse a un statut de pays neutre, ce qui lui garantit l’inviolabilité de son territoire et le droit de ne pas s’impliquer dans un conflit, elle dispose pourtant d’une armée. C’est même l’un des rares pays européens dans lequel le service militaire est obligatoire. Régulièrement, Olivia, jeune genevoise de 36 ans, troque sa robe d’avocat pour le treillis et les rangers. Pendant trois semaines, elle retrouve ses galons de capitaine et mène la vie dure aux cent-vingt hommes, tous placés sous ses ordres. Sur une vaste plaine de pâturages transformée en champ de tir, des maraîchers à dreadlocks passent de la bèche ou du râteau au lance-roquettes et Yohan, jeune frigoriste de 23 ans, conduit un char à cinq millions d’euros. Mais, civisme suisse oblige, les obus cessent de siffler à 11h50 pour permettre aux paysans de remettre leurs vaches à paître ! La Suisse est aussi championne du monde des bunkers avec trois-cent-vingt-mille abris anti atomiques. Les plus spectaculaires sont creusés dans la montagne. Super entraîné militairement, le pays veille jalousement sur ses frontières. Car ici, pas de libre circulation des marchandises avec les voisins. Les douaniers ne cherchent pas seulement des trafiquants de drogue, ils traquent surtout les contrebandiers. Le prix de la viande étant deux fois plus élevé qu’en France, de nombreux Suisses n’hésitent pas à cacher saucisses, rôtis de bœuf ou travers de porc sous les sièges des voitures pour resquiller. En Suisse, pays sécuritaire et très surveillé, on ne plaisante pas avec l’ordre. A Lausanne, dès six heures du matin, les agents de la brigade de propreté font la chasse aux incivilités. Un crachat par terre, un mégot sur le trottoir ou une canette jetée dans la mauvaise poubelle font l’objet de lourdes contraventions.