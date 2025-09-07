Enquête exclusive Nouveaux radars, amendes automatisées, fourrières : la tolérance zéro rapporte gros !

Diffusé le 07/09/2025

2,5 milliards d'euros ! C’est le montant record perçu par l’État en 2024 grâce aux amendes routières. Excès de vitesse, stationnements impayés ou gênants, usage du téléphone au volant : ces infractions ont rapporté 500 millions d’euros de plus qu’en 2023 ! Des résultats en hausse, grâce au redoutable arsenal technologique déployé ces dernières années pour traquer les contrevenants. Parmi ces dispositifs figurent les voitures LAPI, surnommées les « sulfateuses à PV », qui scannent les plaques d’immatriculation de vos véhicules afin de vérifier si vous avez bien payé le stationnement. Exploitées par des sociétés privées, elles auraient rapporté, à elles seules, 420 millions d’euros en 2024. Mais pour engranger toujours plus de profits, certaines de ces sociétés n’hésitent pas à effectuer de faux contrôles et à arnaquer les mairies qui leur confient ces missions. Autre dispositif polémique : les voitures radar privatisées, des véhicules banalisés, indétectables, qui circulent incognito à vos côtés sur les autoroutes et les routes secondaires. Si vous roulez trop vite, ces radars embarqués vous flashent, sans même que vous vous en rendiez compte. En exclusivité, nous avons pu monter à bord de l’une de ces voitures pour comprendre leur fonctionnement. Elles rapportent chaque année beaucoup d’argent à l’État, mais sont-elles vraiment efficaces pour la sécurité routière ? Ultime cauchemar des automobilistes : les fourrières, souvent accusées de pratiquer des tarifs exorbitants. Nous avons mis au jour des trafics et des abus, et découvert que les 4x4 fréquemment utilisés pour enlever les voitures en ville circulent en toute illégalité. Et se révèlent même dangereux pour les usagers.