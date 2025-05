Enquête exclusive Oklahoma : voyage au cœur de l’État le plus radical d’Amérique

Diffusé le 15/01/2023

Situé au cœur de la « Bible Belt », la zone la plus religieuse des États-Unis, l’Oklahoma est aujourd’hui considéré comme l’État le plus radical d’Amérique. C’est ici que l’on condamne le plus de détenus à mort, que l’on compte le plus grand nombre de femmes en prison, que les lois sur l’avortement sont les plus restrictives ou encore que les habitants sont les plus climatosceptiques. C’est aussi dans cet État que l’on peut acheter une arme de guerre au supermarché. L’Oklahoma a une surface équivalente à un tiers de la France pour seulement quatre millions d’habitants, majoritairement blancs, ruraux et républicains. Dans ces vastes plaines, on est resté au temps des cow-boys. Et pour les élections, il n’y a jamais de suspense. Lors de la dernière présidentielle, certains comtés ont voté Donald Trump à plus de 90%. Pendant six mois, nos équipes ont traversé l’Oklahoma pour tenter de comprendre l’esprit de sa population. Elles ont rencontré un shérif qui se définit lui-même comme le plus sévère de l’État. Pour lui, la répression est la seule ligne de conduite, même pour des délits mineurs. Nous avons également suivi les militants anti-avortement, les plus radicaux qui prônent la peine de mort pour les femmes souhaitant pratiquer une IVG, ou encore les défenseurs de la morale chrétienne et conservatrice à l’école. Ils militent pour faire interdire certains livres dès lors qu’ils évoquent la cause des noirs ou des LGBT. Face à eux, certains habitants tentent de résister. Nous avons pu filmer les derniers jours de la dernière clinique pratiquant l’avortement en Oklahoma. Ouverte il y a cinquante ans, elle a été contrainte à fermer ses portes, suite aux dernières lois anti-IVG. Quant aux femmes qui souhaitent avorter, elles doivent rouler des centaines de kilomètres pour rejoindre le Nouveau Mexique voisin, où l’IVG est encore autorisée. Nous avons enfin rencontré des victimes d’une loi appliquée en Oklahoma, celle du crime de « négligence maternelle ». Cette règlementation envoie systématiquement en prison les mères d’enfants maltraités, même lorsque ce sont des hommes qui les frappent.