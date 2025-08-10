Enquête exclusive Orlando (USA), capitale mondiale des parcs d'attractions

Diffusé le 24/07/2022

Avec soixante-quinze millions de visiteurs chaque année, Orlando (Floride) est la première destination touristique d’Amérique, devant New York et Las Vegas. C’est la ville qui concentre le plus grand nombre de parcs d’attractions au kilomètre carré. Disney, Universal ou encore Sea World… Les grands noms du divertissement s’y sont installés. Un succès planétaire qui a donné l’idée à des petits parcs familiaux, comme Icon Park, Fun Spot America ou même Machine Gun America (où les enfants tirent à l’arme de guerre à partir de 13 ans), de tenter leur chance ici. Pour se démarquer, ces challengers se sont lancés dans une course aux records : la plus haute chute libre du monde à quatre-vingt-dix mètres de hauteur, la plus haute catapulte qui propulse les clients à quatre-cent cinquante mètres dans les airs ou encore les chaises volantes les plus hautes. Pourtant, il y a encore cinquante ans, Orlando était une petite ville agricole où poussaient les oranges. En 1971, Walt Disney fait basculer le destin de ce paisible coin de Floride en y faisant construire le premier parc à thème : Magic Kingdom, aujourd’hui le plus visité au monde. Depuis, Orlando compte trois cents parcs, pour un chiffre d’affaires annuel de quatre-vingts milliards de dollars et emploie trois cent mille personnes. Son taux de chômage est l’un des plus bas des États-Unis. Si la magie opère dans les parcs, en dehors c’est souvent la désillusion. Les appartements sont rares et les loyers hors de prix. Le long de la route des parcs, des motels décrépis abritent une population inhabituelle : les travailleurs de ces parcs, incapables de se loger ailleurs compte tenu de leurs petits salaires. Ils s’installent avec leurs familles dans de petites chambres au confort spartiate. Certains n’ont pas d’autre choix que de dormir dans leur voiture. Enquête sur Orlando, la capitale mondiale du divertissement, où la vie n’est pas si amusante pour tout le monde.