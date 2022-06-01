Enquête exclusive Plages, pampa et cocaïne : menace sur l’Uruguay

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Diffusé le 31/05/2026

Côté carte postale, l’Uruguay est un paradis sauvage. Des millions de têtes de bétail en liberté dans la pampa, des gauchos qui perpétuent un mode de vie ancestral, des plages sauvages sur l’Atlantique avec notamment Punta del Este, le rendez-vous le plus glamour de la jet-set sud-américaine. Avec ses villas de luxe, ses fêtes privées et ses fortunes venues de tout le continent, la station balnéaire affiche le visage chic d’un pays longtemps présenté comme la Suisse de l’Amérique latine. Mais l’Uruguay est en train de basculer. Depuis quelques années, les narcotrafiquants de toute l’Amérique du Sud ont fait de ce petit état de 3,5 millions d’habitants une cible stratégique. La cocaïne y transite en quantité industrielle par les routes, les villages frontaliers et les infrastructures maritimes, avant de partir vers l’Europe. Pays de transit, de stockage et d’exportation, l’Uruguay est aussi un territoire de consommation et de blanchiment. À Montevideo, la capitale, les quartiers les plus chauds se sont transformés en terrain de guerre pour des gangs ultra-violents. Les forces de l’ordre tentent de reprendre le terrain perdu, tandis que les réseaux criminels étendent leur emprise dans un pays de plus en plus exposé à la corruption et à la violence. Un autre visage du narcotrafic s’affiche aussi à Punta del Este. L’argent sale s’investit massivement dans l’immobilier de luxe et la drogue circule ouvertement dans les soirées privées fréquentées par la jeunesse dorée et la jet-set internationale. Enquête au cœur d’un paradis jusqu’ici préservé, que la violence et l’argent de la drogue sont en train de métamorphoser.