Enquête exclusive Polynésie Française : le territoire de tous les extrêmes

Lire la vidéo

Diffusé le 03/06/2018

À 24 heures d'avion de Paris, la Polynésie française compte 118 îles, parmi les plus belles au monde. Un territoire plus vaste que l'Europe et une destination paradisiaque, avec ses lagons bleus translucides, pour les 200 000 touristes qui viennent chaque année passer leurs vacances dans cette France du bout du monde. Mais à Papeete, sur l'île de Tahiti, deux mondes à part se côtoient sans jamais se mélanger : d'un côté, les Blancs (surnommés les « Popa'a ») qui tiennent l'économie, et de l'autre, les Polynésiens, qui vivent dans les bidonvilles avec à peine de quoi vivre. La plupart de ces Polynésiens sont des familles originaires d'archipels éloignés, ayant renoncé à un mode de vie traditionnel dans l'espoir de trouver un travail en ville. À la clé, chômage et pauvreté. Entre alcool, drogue et violence, les hommes du commandement de la gendarmerie outre-mer (COMGEND) essaient de faire régner l'ordre. C'est aussi à Papeete que l'on trouve la prison la plus moderne… de France ! Sauf qu'ici, la norme hexagonale, qui veut qu'un détenu par cellule soit le modèle, ne convient pas. Les Polynésiens vivent en communauté et ne supportent pas la solitude. Nos équipes se sont rendues aussi à Maiao, une île interdite aux Français et aux étrangers. Pourquoi cette île, considérée comme un paradis terrestre, et dans laquelle on vit comme au siècle dernier, défend-elle farouchement sa tranquillité ? Nous avons aussi accompagné, dans les archipels reculés de la Polynésie, des gendarmes qui font office d'huissiers, de notaires, d'inspecteurs du permis de conduire, et qui sont là pour représenter la République et y faire respecter ses lois. Pas simple parfois lorsqu'il faut faire 2 000 kilomètres pour aller régler un simple problème administratif… « Polynésie Française : le territoire de tous les extrêmes » : i Immersion au cœur d'une société tahitienne qui ne ressemble à aucune autre.