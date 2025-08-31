Enquête exclusive Pom-pom girls : la face cachée du rêve américain

Diffusé le 18/12/2022

Aux États-Unis, au basket comme au football américain, pas de match sans pom-pom girls ! Chaque week-end, dans des stades pleins à craquer, elles divertissent des dizaines de millions d’Américains grâce à leurs physiques attractifs, leurs tenues sexy et leurs chorégraphies enjouées. Une prestation très attendue qui encourage aussi les équipes sur le terrain. Dans tout le pays, les pom-pom girls forment une véritable institution. De nombreuses personnalités américaines l’ont été dans leur jeunesse, comme Madonna, Cameron Diaz, Sandra Bullock et même Meryl Streep. Symbole de la culture sportive et étudiante, la discipline est pratiquée dans la plupart des universités. En plus d’un siècle d’existence, elle a beaucoup évolué. Plus qu’une danse, c’est devenu un spectacle acrobatique à part entière, pratiquée par cinq millions d’athlètes, des femmes mais aussi désormais des hommes. Une discipline qui dispose de ses propres compétitions appelées outre-Atlantique « cheerleading ». La plus prestigieuse est organisée au printemps à Daytona Beach (Floride). Une occasion pour les pom-pom girls (ou cheerleaders) des régions les plus reculées de briller sur la scène nationale. La petite université de Bethany, dans l’Oklahoma, espère ainsi décrocher le titre dans sa catégorie, comptant sur sa voltigeuse vedette, Camaryn, 25 ans. Pour recruter les meilleures pom-pom girls du pays, les universités offrent des bourses, transformant la discipline en ascenseur social. Pour les jeunes des classes inférieures, ou des minorités, c’est parfois le seul espoir d’intégrer de prestigieuses universités dans un pays où faire des études supérieures coûte cher. Si l'image des pom-pom girls fait toujours rêver les jeunes filles d’Amérique, une face plus sombre se cache derrière les paillettes. Ces dernières années, la discipline a été frappée par de nombreux scandales d’abus et de harcèlements sexuels. À Dallas (Texas), des jumelles ont porté plainte contre leur ancien entraîneur. Face à ces révélations, et à l’image de femme objet véhiculée par la discipline, certaines pom-poms girls ont troqué leurs tenues ultra-sexy pour un jogging, comme Sammy, au club NBA de Cleveland.