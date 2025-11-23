Enquête exclusive Porto Rico, un État américain au cœur des Caraïbes

Lire la vidéo

Diffusé le 20/11/2022

Situé entre la République Dominicaine et les îles vierges britanniques, Porto Rico est un territoire rattaché aux USA, sous la forme « d’État libre associé ». Un statut inédit et hybride qui divise le pays. Les Portoricains sont de nationalité américaine, mais ils ne peuvent pas élire leur président. De plus, ils n’ont aucun contrôle sur leur économie, et n’ont donc pas le droit d’avoir des relations commerciales avec d’autres pays que les États-Unis. Pourtant, ce joyau des Caraïbes, grand comme la Corse, avec ses 500 kilomètres de plage aux eaux turquoises et sa jungle tropicale, séduit les touristes et les stars du monde entier. Porto Rico a attiré les tournages de plus de soixante films à succès, dont les séries « Pirates des Caraïbes » et « Fast and Furious ». C’est aussi la musique reggaeton avec le tube « Despacito » de Luis Fonsi. Son clip tourné à San Juan, la capitale, est l’une des vidéos les plus visionnées de l’histoire avec huit milliards de vues ! Ce drôle d’État, mélange de cultures américaine, caribéenne et espagnole, est devenu un eldorado pour les riches. Des milliers d’Américains s’y installent pour ses avantages fiscaux, et font ainsi flamber les prix de l’immobilier. Par conséquent, les locaux ne voient pas d’un bon œil ces arrivées en masse qui poussent certains Portoricains à vivre dans des quartiers déshérités, voire à quitter l’île. De leur côté, les indépendantistes n’hésitent pas à descendre dans la rue, malgré la répression de la police américaine présente sur place. Ils sont de plus en plus nombreux à lutter clandestinement comme Gerardo, chef du parti nationaliste, et Robin Lee, jeune activiste qui dénonce les abus. Nos journalistes ont rencontré Danny Lugo, fameux chorégraphe du tube Despacito qui donne aujourd’hui des cours de danse, également Jerry Luis, éleveur de coqs de père en fils, qui participe à des combats illégaux, et la famille Burd qui a quitté les États-Unis pour vivre à Porto Rico. Nous suivrons aussi Annie, femme d’affaires portoricaine, qui aide et conseille les Américains du continent à s’installer sur l’ile, comme Ash, un financier qui rêve d’une vie sans impôt sous le soleil portoricain. Enquête Exclusive à Porto Rico, un bout d’Amérique au cœur des Caraïbes, peut-être le futur 51e État des États-Unis.