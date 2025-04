Enquête exclusive Prisons françaises : au bord de l’implosion ?

Diffusé le 13/04/2025

La France compte 186 établissements pénitentiaires pour un total de 62 363 places. Pourtant, 81 599 personnes purgent leurs peines derrière les barreaux, faisant de notre pays l’un des plus touchés par la surpopulation carcérale en Europe. À la clef, des tensions permanentes et des situations explosives qui placent le personnel pénitentiaire en première ligne. Dans toute la France, les agressions contre les surveillants se multiplient, avec plus de 4 000 cas recensés chaque année. Les équipes d’Enquête Exclusive ont obtenu un accès inédit à trois prisons françaises emblématiques pour révéler, de l’intérieur, une situation extrêmement alarmante. À Fresnes, dans le Val-de-Marne au sud de Paris, les détenus cohabitent avec les rats et les cafards. Cette insalubrité exacerbe les tensions et rend le travail des surveillants périlleux. Leur mission dépasse aujourd’hui le simple maintien de l’ordre : ils doivent gérer un mélange explosif de profils et faire cohabiter petits délinquants, détenus radicalisés et malades psychiatriques, augmentant considérablement les risques de violence. Depuis quelques années, les gardiens sont confrontés à une nouvelle réalité : le nombre de détenus souffrant de troubles mentaux ne cesse d’augmenter, transformant les prisons en établissements psychiatriques de substitution. Pourtant, les moyens de prise en charge sont largement insuffisants. À la prison de la Santé dans le 14e arrondissement en plein cœur de Paris, un autre fléau gangrène l’institution carcérale : les trafics en tout genre. Téléphones portables, stupéfiants, repas livrés par drone, le commerce illégal prospère à l’abri des barreaux. Malgré des surveillances renforcées et des fouilles surprises, les équipes de sécurité peinent à endiguer cette économie parallèle, alimentée par des réseaux bien organisés et une corruption qui tente de s’installer. À Villepinte, en Seine-Saint-Denis, la situation est critique. La prison est saturée, mais les gardiens n’ont d’autre choix que de continuer à accueillir de nouveaux arrivants. Chaque incarcération devient un casse-tête logistique. Dans ces conditions, maintenir l’ordre et garantir une sécurité minimale pour les détenus, comme pour le personnel pénitentiaire, relève de l’exploit. À travers une enquête sans concession, Enquête Exclusive lève le voile sur la réalité des prisons françaises. Plongée au cœur d’un système pénitentiaire qui vacille.