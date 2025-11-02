Enquête exclusive Refus d'obtempérer : quand l'uniforme ne fait plus peur

Diffusé le 19/02/2023

Le refus d’obtempérer est devenu le cauchemar des forces de l’ordre. Des conducteurs de voitures ou de deux roues sont prêts à tout pour échapper aux contrôles de police ou de gendarmerie. En France, on compte un refus d’obtempérer toutes les trente minutes. Plus de 27 000 chaque année, un chiffre qui a doublé en dix ans. Alors qui sont ces Français qui dérapent ? La plupart des contrevenants ne sont pas de dangereux délinquants, mais souvent monsieur ou madame Tout-le-monde. Des Français sans casier judiciaire qui tentent ce coup de folie pour ne pas perdre leur permis de conduire, ou quelques points. Beaucoup ont pris le volant en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants, d’autres conduisent sans permis. Un refus d’obtempérer est pourtant passible de trois ans de prison et 75 000 euros d’amende. Mais les forces de l’ordre ont de plus en plus de mal à lutter contre ce phénomène. Dans de nombreux départements, elles ont pour consigne de ne pas prendre en chasse les fuyards afin d’éviter les accidents. Sauf s’ils viennent de commettre un crime ou un délit grave. Ces délits de fuite se terminent parfois en drame lorsque les forces de l’ordre s’estiment menacées et ouvrent le feu. Avec une année noire en 2022 : treize morts après des tirs de policiers contre des véhicules qui prennent la fuite, soit six fois plus qu’en 2021. Un chercheur du CNRS (Centre national de recherche scientifique) pointe du doigt une loi de 2017 censée encadrer l’usage de leurs armes. Un texte flou que même les avocats spécialisés peinent à déchiffrer. Alors comment lutter contre ces refus d’obtempérer sans utiliser une arme ? Certains syndicats de policiers veulent s’inspirer d’une méthode radicale de la police anglaise qui autorise les forces de l’ordre à percuter les véhicules en fuite. Enquête sur une nouvelle délinquance qui sème la panique sur les routes de France.