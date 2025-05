Enquête exclusive Routes, ponts, infrastructures : l'Amérique qui tombe en ruine

Diffusé le 14/04/2024

Des portions d'autoroute qui s'effondrent, le métro new-yorkais au bord de la submersion et des déraillements de trains en série : c'est aujourd'hui la réalité inquiétante des infrastructures de la première puissance mondiale. Elles tombent en ruine. Tous les mois, un accident spectaculaire fait la une de l'actualité. Manque d'entretien, privatisation : les choix politiques des dernières décennies se payent cher. Aujourd'hui, ces dégradations en pagaille menacent la toute-puissance des États-Unis, mais aussi la santé et la sécurité des Américains. Le président Joe Biden a débloqué 1 200 milliards de dollars pour lancer un grand plan de rénovation. Mais cela suffira-t-il ? Enquête sur un colosse aux pieds d'argile qui lutte contre son effondrement. À Jackson dans le Mississippi, des milliers d'habitants ne peuvent plus boire l’eau du robinet ni même cuisiner, parce que les usines de traitement et les canalisations de leurs villes lâchent. Face à l'urgence, l'État est obligé de réquisitionner l'armée pour distribuer des bouteilles d'eau potable, pendant des semaines. En Pennsylvanie, nous avons enquêté sur l'état désastreux des ponts. À New York, la circulation du métro est régulièrement interrompue par des torrents d'eau ! En cas de grosse tempête ou quand une canalisation explose, les voies deviennent totalement impraticables. Ailleurs, c'est l'état du réseau électrique qui met en danger les citoyens. À Hawaï, une défaillance majeure a provoqué un incendie qui a rasé une ville entière et tué 100 personnes. La cause de ce chaos : une négligence généralisée depuis des décennies.