Enquête exclusive Royaume-Uni : les oubliés de la Couronne

Lire la vidéo

Diffusé le 18/10/2022

Avec la mort de la Reine Elizabeth II, le Royaume-Uni tourne une page de son histoire. Pour le nouveau souverain Charles III, les enjeux sont inédits. Car la situation économique et sociale est plus critique que jamais. Alors que le pays affiche un taux de chômage, historiquement bas, de 3,6%, la pauvreté bat tous les records. Aujourd’hui, dix-sept millions de Britanniques sont considérés comme pauvres. C’est près du quart de la population. En cause, une inflation galopante et l’explosion des coûts de l’énergie ces derniers mois. Ils ont quasiment doublé, avant que la nouvelle Première ministre, Liz Truss, ne soit contrainte d’annoncer un gel des prix sous peine de catastrophe humanitaire cet hiver. Le tout aggravé par dix ans de coupes sévères dans les aides sociales, impulsées par le gouvernement conservateur de David Cameron de 2010 à 2016. Résultat : le Royaume-Uni, qui ne comptait que quelques dizaines de banques alimentaires en 2010, en compte désormais plus de deux mille. Le bénévolat et les associations caritatives se multiplient. Beaucoup de familles sont à la rue et près de trois millions d’enfants ne mangent plus à leur faim. L’espérance de vie régresse dans les régions les plus défavorisées, où l’on meurt dix ans plus tôt qu’ailleurs, victime du « shit life syndrom », littéralement « le syndrome de la vie de merde ». Un cocktail mortifère de pauvreté, de malnutrition, de pathologies multiples et d’addictions à la drogue et l’alcool. Alors que la colère couve au royaume de Sa Majesté, nos journalistes sont allés à la rencontre de ces victimes déclassées et des « working poors », les travailleurs pauvres, tous contraints de s’en remettre à la solidarité pour survivre. De Blackpool, cité balnéaire du Nord-Ouest minée par la pauvreté, au comté verdoyant de Cumbria à la frontière de l’Écosse où les transports et services publics sont devenus quasiment inexistants, en passant par Ashton-Under-Lyne, une ville-usine paralysée par l’absence de perspectives économiques, plongée dans une Grande-Bretagne au bord de l’explosion sociale.