Enquête exclusive Salvador : au cœur de l'enfer carcéral

Chargement

Diffusé le 21/01/2024

La plus grande prison du monde, et la plus dure, se trouve au Salvador. Quinze mille prisonniers y sont enfermés et la plupart n’en sortiront jamais vivants. Cette prison est le symbole d’une politique de répression implacable engagée contre les gangs par le président salvadorien, Nayib Bukele. Avec plus de trois-mille homicides par an pour six millions d’habitants, le Salvador a longtemps détenu un triste record : celui du pays le plus dangereux du monde. Une insécurité due aux gangs, le "MS13" et le "Barrio 18", qui se partageaient le pays depuis des décennies. Pour lutter contre cette violence, le jeune président salvadorien, Nayib Bukélé a déclaré une guerre impitoyable aux gangs. Les arrestations de masse se multiplient : plus de soixante-quinze-mille membres des "MS 13" et du "Barrio 18" ont été interpellés et jetés en prison. Un pénitencier hors norme a été construit spécialement pour eux : le CECOT (Centre de Confinement du Terrorisme). C’est la plus grande prison du monde. Sans doute aussi la plus terrible et la plus impitoyable. Nous avions pu y pénétrer en exclusivité et ramener des images impressionnantes qui montrent le traitement de choc infligé aux criminels depuis l’ouverture de l’établissement, en février 2023. Au Salvador, la politique de répression porte ses fruits. Les quartiers, autrefois livrés aux tueurs, sont maintenant pacifiés. Les écoles peuvent accueillir à nouveau des élèves. Et le week-end, on rejoue au foot dans les stades qui étaient auparavant des zones de guerre entre bandes rivales. Fort du soutien de la population qui se réjouit de vivre enfin en paix, le président continue sa chasse à l’homme sans merci contre les membres des gangs. La peur a changé de camp. Les derniers en liberté prennent la fuite à l’étranger et se font détatouer. Revers de la médaille, les coups de filet de la police vont parfois trop loin. Des innocents se retrouvent ainsi derrière les barreaux. Leurs familles se battent pour les faire sortir. Des "bavures" qui ne contrarient pas la politique sécuritaire du président Bukélé. Pour monter que son pays est aujourd’hui totalement sécurisé, il a organisé l’élection de Miss Univers. Une façon de montrer que le Salvador peut désormais accueillir des visiteurs et qu’il a retrouvé sa place sur la carte du monde.