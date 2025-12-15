Enquête exclusive Sexe et amour à Dubaï

Diffusé le 01/09/2024

C’est la ville de la démesure, de la modernité et de l’argent. Une ville comme aucune autre, où cohabitent deux univers parallèles : d’un côté près de trois millions d’expatriés, jeunes et ambitieux. De l’autre : les Emiratis, attachés à leurs traditions et à des valeurs conservatrices. Quand les jeunes occidentaux font la fête et se draguent sans détours sur les rooftop… à l’autre bout de la ville, les jeunes Emiratis, eux, doivent adopter une stratégie bien plus discrète pour se séduire. Sur le parking d’un drive-in, hommes et femmes se draguent à distance, chacun assis dans sa voiture ! Ils échangent des photos et des messages via leurs smartphones mais pas plus. Impossible de se séduire en public et encore moins de s’aimer hors-mariage. Aujourd’hui encore, la plupart des mariages entre Emiratis sont arrangés et sponsorisés par l’État. Une vie à l’opposée totale de celle des expatriés. Moyenne d’âge 33 ans, salaire moyen 4 000 euros : ils sont pour la plupart de passage à Dubaï et veulent profiter au maximum des possibilités de la ville. A priori, toutes les conditions sont réunies pour trouver l’âme sœur. Et pourtant, nous avons découvert un royaume de célibataires endurcis. Laurie, une jeune Française, est totalement déconcertée par ses relations avec les hommes. Propos machistes, cadeaux hors-de-prix pour tenter de la séduire : les codes sont ceux d’un autre temps, loin du féminisme ! Javed, un organisateur de soirées, utilise les femmes comme des appâts. Sa spécialité : sélectionner de très jolies filles, qui sont notées, pour faire venir des hommes riches qui dépensent sans compter. Parmi eux, Cédric, un Français qui rêve de trouver l’âme sœur. Comment distinguer les vrais sentiments des relations intéressées, dans cette ville où l’argent roi brouille tous les codes ? Dubaï est désormais la capitale du tourisme sexuel au Moyen-Orient, avec plus de 30 000 prostituées dont certaines viennent d’un pays voisin et ultra-conservateur : l’Iran.