Enquête exclusive Sexe et amour au Mexique

Diffusé le 01/10/2023

Quatre fois plus grand que la France, le Mexique, avec ses 130 millions d’habitants, est le pays de tous les contrastes. En matière de sexe et d’amour, les coutumes varient d’une province à l’autre, d’une communauté à l’autre. Malgré le poids de la religion catholique et des valeurs familiales, la jeunesse bouscule les interdits et prône la liberté de mœurs. Résultat, le Mexique est à la fois l'un des pays les plus conservateurs et les plus progressistes d'Amérique Latine. Huit couples sur dix se marient encore à l’église. Nos équipes ont suivi la célébration de l’union de Martha et Sebastian à Merida, riche ville coloniale du Yucatan. Ici, la règle est stricte : pas de relations sexuelles avant le mariage. Et une enquête approfondie sur leur passé doit formellement l’attester. Célibataires, Samantha et Hugo s’affranchissent eux de ces règles de conduite. Ils n’hésitent pas à fréquenter les love hôtels, de vieux établissements reconvertis en lieux de plaisirs. Mexico City est la capitale qui en compte le plus au monde. Si le mariage homosexuel a longtemps été interdit, des communautés transgenres sont reconnues depuis longtemps. Au sein de la population indigène des Zapotèques, l’une des plus anciennes du pays, les muxes, un troisième genre, sont parfaitement intégrés, et même enviés. Nés hommes, ils se travestissent et endossent un rôle 100 % féminin. Dans la plupart des villages de l'État de Oaxaca, dans le sud du pays, on organise même de grandes fêtes populaires en hommage aux muxes. Dans le même temps, le machisme est présent partout. L’égalité homme-femme est loin d’être acquise. Et l’influence de la culture narco favorise l’image de la femme-objet. À Culiacan dans l’État du Sinaloa, fief du baron de la drogue El Chapo, les équipes sont parties à la rencontre de ces femmes de narcotrafiquants, les buchonas. Soumises et prêtes à tout pour plaire à leurs hommes. Aux antipodes de la femme objet, une nouvelle génération émerge. Quimera est catcheuse, c’est l'une des premières femmes à s'imposer dans ce sport exclusivement masculin. Une façon bien à elle de combattre les machos sur le ring. Dans la rue, le combat continue au rythme des nombreuses violences faites aux femmes. Le Mexique détient en effet le triste record du monde de féminicides : onze femmes sont tuées chaque jour. Régulièrement, de plus en plus de femmes défilent, hurlant leur colère. Principale raison à ces décès : une société ultra patriarcale, mais aussi une justice défaillante. Au Mexique, 90 % des féminicides sont impunis, à cause d’enquêtes bâclées. Les autorités mexicaines en maquilleraient même certains en suicides… Un paradoxe de plus dans un pays attaché à l’image des mariachis et où l’on continue à cultiver le romantisme à l’ancienne.