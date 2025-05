Enquête exclusive Shenzhen : la ville la plus futuriste de Chine

Diffusé le 16/03/2025

C’est la ville la plus folle de Chine. À Shenzhen, des drones vous livrent des burgers en pleine rue, les taxis n’ont plus de chauffeur, les vendeurs de rue se font payer par empreinte de la main et les poupées sexuelles sont dopées à l’intelligence artificielle. Fascinante et terrifiante, cette mégapole de 20 millions d’habitants concentre tout ce que la haute technologie chinoise invente de plus futuriste, Filmées en direct par plus de 2 millions de caméras de vidéo-surveillance reliées à des logiciels de reconnaissance faciale, ses rues sont parmi les plus sûres du monde. La délinquance y aurait chuté de 50 % en dix ans. Grâce à son réseau social WeChat, créé à Shenzhen et utilisé par des centaines de millions de Chinois, la multinationale TenCent sait tout ou presque de la vie des citoyens. Des informations qu’elle partage à la demande avec la police. La contrepartie c’est que ces nouvelles technologies servent à traquer pour le compte des autorités politiques les propos « déviants » sur les réseaux autant que les incivilités. Enquête au cœur de la mégapole la plus moderne et la plus surveillée de la planète.