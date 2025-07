Enquête exclusive Soins dentaires, ophtalmologie, esthétique : arnaques et dérives de la médecine low cost

Diffusé le 08/05/2022

Pénurie de médecins, déserts médicaux, budgets de plus en plus serrés... aujourd’hui, un Français sur deux renonce à se soigner, faute de moyens. Et obtenir un rendez-vous avec un généraliste ou un spécialiste relève souvent de l’épreuve. Résultat, les pouvoirs publics encouragent désormais l’ouverture de nouveaux établissements à bas prix, notamment des centres dentaires et ophtalmologiques, qui fleurissent partout en France. Grâce à une prise en charge rapide, un remboursement intégral, cette nouvelle médecine a de quoi séduire. À la suite d’une simple rage de dents, Romuald ne pensait pas que sa vie allait basculer. Pourtant, il accuse le centre dentaire de sa région de l’avoir mutilé pour faire gonfler sa facture. Comme lui, 76 autres patients ont déposé plainte. Nos journalistes se sont infiltrés au cœur du système de cette médecine low cost et ont rapporté des témoignages édifiants. Le personnel soignant est souvent incité à bâcler des soins pour plus de rentabilité au péril de la santé de millions de Français. Et les patients sont, eux, instrumentalisés dans une fraude massive à l’Assurance Maladie. Aujourd’hui, des dizaines d’établissements ont été perquisitionnés, d’autres sont dans le viseur des autorités sanitaires. À la tête de ces centres, bien souvent des hommes d’affaires ou de simples entrepreneurs, sans diplôme de médecin. Autre dérive : l’essor des réseaux sociaux et la quête du corps parfait. De faux médecins proposent dans des cabinets clandestins des prestations de médecine esthétique. Injections à l’acide hyaluronique ou soins toxiques proposés à des prix deux fois moins élevés. Ces pratiques illégales connaissent un succès inédit chez les jeunes, non sans risque. Injections ratées, lèvres nécrosées, amputations : les chirurgiens esthétiques s’alarment face à l’arrivée dans leur cabinet de nouveaux clients complètement défigurés. Chloé le regrettera toute sa vie. Elle a contacté un soi-disant médecin sur les réseaux sociaux et s’est faite injecter un produit dans les fesses pour s’offrir de nouvelles courbes plus harmonieuses. Elle a frôlé la septicémie. Nos équipes se sont rendues au cœur de ces cabinets illégaux qui proposent des prestations à prix dérisoires, mais aussi des formations pour monter son propre business. Derrière les belles promesses du low cost, enquête sur ces nouveaux escrocs de la santé à prix cassé.