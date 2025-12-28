Enquête exclusive Tokyo la nuit : dans les secrets d’un Japon sans tabou

Diffusé le 07/04/2024

C’est la plus grande mégalopole du monde. Quarante millions d’habitants s’y croisent chaque jour. Mais la nuit, Tokyo se métamorphose. On y croise des personnages hors-norme qui racontent un Japon mystérieux et inaccessible aux étrangers. Un univers où s'expriment les traditions, mais aussi les failles et les travers de la société nippone. À Kabukicho, le quartier chaud de la capitale, le nouveau concept à la mode ce sont les clubs d’"hosts”. Ces jeunes hommes sont payés pour tenir compagnie et flirter avec les clientes. Seule limite : le sexe y est interdit ! Un étonnant business lié à l’immense solitude des Japonais. Le métier a beau être lucratif, les jeunes « hosts » sont usés par cette vie nocturne et les quantités astronomiques d’alcool qu’ils ingurgitent tous les soirs. Tout aussi déroutant pour les occidentaux : le phénomène des « Idols », des centaines de groupes de chanteuses et de danseuses, très sexy, idolâtrées par les Japonais qui les perçoivent comme des petites amies virtuelles. La nuit, certaines rues de Tokyo prennent un visage plus sombre. C’est là que l’on rencontre les « Toyoko Kids », des adolescents fugueurs, sans domicile fixe, qui vivent dans la rue et se retrouvent livrés à eux-mêmes. Asuka est l’une des personnalités les plus respectées des nuits tokyoïtes. Elle est “Mama-San”, une héritière de la tradition des Geisha. Elle gère d’une main de maître le bar à hôtesse le plus select de la ville : le rendez-vous des hommes d’affaires riches et influents. Exceptionnellement, elle a accepté de nous révéler une partie de ses secrets. Adrien, lui, est le Français qui organise les soirées les plus décadentes de la ville. Dans son bar, les Japonais se lâchent en toute liberté et sans aucun tabou !