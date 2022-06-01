Enquête exclusive Traque en eaux profondes à bord d'un sous-marin nucléaire français

Caché dans les profondeurs des mers, « L'Émeraude » est l'un des six sous-marins nucléaires d'attaque français de la marine nationale. Équipé de missiles et de torpilles, il effectue des missions de renseignement militaire et de combat. Des dernières heures avant le départ, depuis la rade de Toulon (Var), jusqu'au retour tant attendu par les familles, les équipes d'Enquête Exclusive ont suivi pendant quarante jours le quotidien des sous-mariniers de l'Emeraude. Ils sont soixante-dix hommes pour faire fonctionner le navire et chacun d'entre eux occupe un poste essentiel. Du commandant qu'on appelle le Pacha, aux cuisiniers en passant par l'infirmier ou les ingénieurs spécialistes en énergie atomique, responsable du puissant réacteur nucléaire, et l'oreille d'or. Des soldats à la formation, au parcours et à l'engagement hors norme qui vivent ensemble une vie qui ne ressemble à aucune autre, à trois cent mètres de profondeur. Soumis à un entrainement ultra exigeant sur terre comme en mer, chaque membre de l'équipage remet sa place en jeu à chaque mission. Une série d'exercices se succèdent à bord à un rythme effréné : incendie, voie d'eau, avarie de barre... Seuls les meilleurs ont leur place dans un sous-marin nucléaire d'attaque. Sous l'eau, la moindre erreur n'est pas permise. Question de vie ou de mort. À l'intérieur, la vie s'organise entre travail, repos et tâches ménagères dans un navire où chacun dispose d'à peine un mètre carré d'espace en moyenne et que les hommes appellent « la boîte ». Coupés du monde extérieur et de leurs familles, privés de la lumière du jour, soumis à la pression permanente de la mission, ils doivent remplir, coûte que coûte, leur mission. Et tenir psychologiquement. La cohésion entre les sous-mariniers est donc essentielle. Pour améliorer leur quotidien, ils ne manquent toutefois pas d'imagination : repas d'anniversaires, séances télé, jeux vidéo et même séances de sport dans la tranche des armes !