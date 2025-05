Enquête exclusive Tribus, bisons et pétrole : la grande revanche des Indiens d'Amérique

Diffusé le 20/10/2024

Sur les 333 millions d'Américains, environ 9 millions sont Amérindiens, descendants des premiers habitants du continent. Cherokees, Cheyennes, Navajos ou Sioux...ils appartiennent à l'une des 574 tribus reconnues aux États-Unis. Pendant longtemps, ces communautés ont été les plus marginalisées du pays. Réduites à la pauvreté, durement touchées par le chômage et les addictions, elles survivaient parquées dans des réserves. Mais depuis quelques années, un mouvement de revendication s'est emparé de ces populations autochtones. Dans le Dakota du Nord, la réserve de Fort Berthold rachète ses terres ancestrales à coups de millions de dollars. Car la tribu est immensément riche depuis la découverte de pétrole dans son sous-sol, il y a une dizaine d'années. Grâce à ses 40 millions de dollars mensuels de revenus pétroliers, le chef de la communauté investit à tour de bras. Commissariat flambant neuf, stade de football rutilant ou hôpital dernier cri, la tribu ne manque de rien. Et le chômage, sur son territoire, est passé de 70 % à 3 % selon les chiffres du comté. Dans le Dakota du Sud, le gigantesque défilé de l'Indian Pride remplace désormais le Columbus Day. Ce jour férié, dédié à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, est devenu le symbole de l'oppression pour les peuples autochtones. À cette occasion, Ashley et son fils de 7 ans, Washoshe, participent à un pow-wow, une compétition de danse traditionnelle. Si ces rassemblements ont été interdits par le gouvernement américain pendant des décennies pour éradiquer la culture amérindienne, aujourd'hui, ils sont de plus en plus populaires. Vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels, Ashley et Washoshe affrontent 1 200 danseurs venus de tout le pays. Et des milliers de dollars de récompenses sont distribués aux vainqueurs. Dans le Montana, la tribu des Blackfeet réintroduit un animal mythique : le bison. Avant l'arrivée des colons européens, l'Amérique du Nord comptait près de 60 millions de bêtes. Après la conquête de l'Ouest, il n'en restait que 500. L’animal a frôlé l'extinction. Aujourd'hui, le pays compte un cheptel de 500 000 bisons. Sur son territoire, la tribu des Blackfeet en autorise la chasse une fois par an pour sensibiliser les jeunes générations à l'importance de cet animal sacré. Mais ici, les Indiens ont abandonné l'arc et les flèches pour une chasse façon XXIe siècle, tirant avec un fusil à lunette depuis un pick-up ! À Seattle dans l’état de Washington, Louie Gong s'est réapproprié son identité amérindienne pour en faire une marque à succès. Ses accessoires de décoration s'arrachent et font la Une des magazines de luxe. Cet entrepreneur a créé l'une des premières sociétés autochtones du pays, en proposant des couvertures et objets du quotidien, 100 % amérindiens. Ces dernières années, ses ventes ont explosé et le chef d'entreprise exporte désormais dans le monde entier.