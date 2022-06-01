Enquête exclusive Iran : les Ayatollahs aux abois

Depuis deux semaines, l’Iran se soulève. Partout dans le pays, des milliers d’Iraniens descendent dans la rue pour réclamer la fin de la République islamique. Pour mater la révolte, le régime a coupé Internet et réprime à huis clos. Selon des ONG indépendantes, plus de 3 000 manifestants auraient été tués, un chiffre sûrement largement sous-évalué. Pour contenir la contestation, le Guide suprême Ali Khamenei mobilise son armée d’élite : les Gardiens de la révolution islamique, un corps aussi secret que redouté. Qui sont ces hommes que les Iraniens veulent voir tomber ? Créés en 1979 à la naissance de la République islamique, les Gardiens de la révolution sont toujours le bras armé du régime. Leur mission originelle : défendre le Guide suprême et traquer ses ennemis sans relâche. Au fil des années, leur pouvoir est devenu quasi absolu, supplantant l’armée régulière. Ils disposent de forces terrestres, d’une marine, d’une aviation et même d’une unité d’élite. Avec leurs 125 000 hommes, les Gardiens de la révolution sont désormais les maîtres du pays. Quelques semaines avant le début des contestations, nous avons été exceptionnellement autorisés à filmer en Iran. Le régime nous a permis de filmer ce qu’il souhaite montrer au monde : la prière du vendredi, rassemblant plusieurs milliers de partisans, répétant inlassablement les slogans « Mort à Israël » et « Mort aux États-Unis ». Nous avons également pu filmer le centre d’exposition de la force aérienne des Gardiens de la révolution, en banlieue de Téhéran, où sont présentés leurs drones et missiles balistiques censés pouvoir atteindre Israël en moins de sept minutes. Pourtant, les Gardiens de la révolution ont été largement affaiblis par la guerre des Douze Jours qui les a opposés à Israël, en juin 2025. Grâce à une opération d’infiltration sans précédent, l’État hébreu est parvenu à assassiner une vingtaine de leurs commandants. En Iran, les Gardiens de la révolution refusent de reconnaître leur défaite et s’enferment dans une propagande anti-israélienne. À Téhéran, l’un d’entre eux a accepté de nous rencontrer. Hossein Kanani Moghaddam, ancien membre du Conseil suprême des Gardiens de la révolution, affirme que l’organisation est le seul rempart contre l’expansionnisme d’Israël au Moyen-Orient. Mais ce discours ne prend plus auprès d’une majorité de la population. Aujourd'hui, 70 % des Iraniens réclament la fin de la République islamique.