Enquête exclusive Trump à la Maison Blanche : panique sur l'Amérique ?

Diffusé le 29/06/2025

Cinq mois après la prise de pouvoir de Donald Trump, l'Amérique a basculé dans une nouvelle ère. Le président, élu pour un deuxième mandat, multiplie les décrets chocs et les décisions radicales. Droits de douane, politique anti-immigration, coupes budgétaires drastiques, retour sur les droits des minorités : Trump sature l'espace politique et médiatique, et plonge l'opposition démocrate dans un état de sidération inédit. À Washington, dans les coulisses de la Maison Blanche, l'ambiance a radicalement changé. Les médias traditionnels ont été mis au pas. Certains n'ont plus accès aux conférences de presse et aux déplacements présidentiels. Ils ont été supplantés par de nouveaux médias totalement inféodés au pouvoir. Brian Glenn incarne parfaitement cette nouvelle caste journalistique. "Real America's Voice", la web-télé qu'il a fondée, prétend pourfendre les mensonges des grands médias sans jamais remettre en cause la politique de Trump. L'administration Trump s'attaque également à l'État fédéral, accusé de dilapider l'argent public. En quelques mois, des dizaines de milliers de fonctionnaires ont été remerciés. Lewis McWilliam a fait les frais de cette purge. Employé au service digital de la Maison Blanche, il a été licencié du jour au lendemain par un simple mail. À l'initiative de ces coupes budgétaires drastiques, le fidèle lieutenant de Trump : Elon Musk et son nouveau département, le DOGE (Département de l'Efficacité Gouvernementale). Un organisme opaque dans lequel travaillent d'anciens employés du milliardaire, parfois âgés de 19 ans à peine. Le bilan des quatre premiers mois du DOGE est plus que mitigé, les économies promises ne sont pas au rendez-vous. Et Musk a récemment annoncé vouloir se recentrer sur ses entreprises, notamment Tesla, mise à mal par ses frasques à la Maison Blanche. Fidèle à ses engagements de campagne, Donald Trump a lancé une vaste opération d'expulsion visant les 11 millions de migrants clandestins sur le sol américain. À la frontière mexicaine, nous avons suivi les agents de la Border Patrol qui sillonnent les environs du fameux mur séparant les deux pays. Leur mission : interpeller les migrants, présentés comme une menace pour la sécurité publique. Contrairement aux autres administrations, les effectifs comme le budget de la Border Patrol ont été largement renforcés.