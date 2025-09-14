Enquête exclusive Turkménistan : enquête interdite au cœur d'une extravagante dictature

Lire la vidéo

Diffusé le 22/09/2024

C’est un pays méconnu et peu accessible aux étrangers. Située entre l’Iran, l’Ouzbékistan et l’Afghanistan, cette ancienne république soviétique est, depuis 1991, une dictature aussi extravagante qu’implacable. Ici comme en Corée du Nord, les chefs d’État sont omnipotents et se permettent tous les caprices. Ils en ont les moyens : leur pays possède une gigantesque richesse gazière, la quatrième du monde, juste derrière le Qatar. Sa capitale, Achgabat, est un délire mégalomaniaque classé ville la plus chère du monde. Tous les bâtiments y sont exclusivement construits en marbre blanc et dans ses rues impeccables et désertes, ne roulent que des voitures blanches, la seule couleur autorisée par le régime. La famille Berdymoukhamedov, au pouvoir depuis deux générations, a des musées à sa gloire et des statues gigantesques dorées à l’or fin partout dans le pays. La télévision d’état diffuse les séances d’humiliations publiques menées par le dictateur comme ses shows à paillettes : il adore interpréter avec sa descendance les chansons à la gloire du pays qu’il compose lui-même. Pour découvrir les secrets de cette dictature interdite, notre équipe s’est inscrite anonymement à un voyage touristique. Derrière le faste, elle a découvert un régime féroce qui musèle et menace ses opposants. La population vit dans le rationnement et la misère, sans accès à internet. Le Turkménistan compterait officiellement 7 millions d’habitants. Mais d’après l’opposition, ils seraient nombreux à fuir ce pays qui aujourd’hui n’en compterait plus que 3 millions.