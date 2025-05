Enquête exclusive Ukraine : une jeunesse sacrifiée ?

Lire la vidéo

Diffusé le 26/01/2025

Trois ans bientôt que la jeunesse ukrainienne grandit sous les bombes. Trois ans que Charles Comiti, notre reporter, s’intéresse à ces jeunes qui rêvent d’un pays libre et d’une vie loin des tranchées. Il rapporte de ces différents voyages à travers le pays et sur le front de Kharkiv un documentaire bouleversant. Alors que les combats s’intensifient, que le nombre de victimes, mortes ou blessées, frôle les 500 000, que la mobilisation s’étiole, il nous raconte les existences de Napoléon, Plombir, Timur, Hannah et bien d’autres. Des existences qui ne tiennent parfois plus qu’à un fil. Rencontré sur le front de l’Est, en février 2023, Plombir, jeune engagé volontaire de 26 ans, originaire de Kryvyï Rih, était prêt à sacrifier sa vie pour défendre sa patrie. Il a depuis sauté sur une mine et vient alourdir la liste des 40 000 amputés de guerre ukrainiens. À 15 ans, Hannah fait partie des cinq millions d’élèves déscolarisés. Après le bombardement de son logement, au début du conflit, l’adolescente a survécu d’abris souterrains en logements de fortune. Avec sa mère, elles vivent dans la peur d’une offensive russe sur Kharkiv, la deuxième grande ville du pays. Jeune papa, Napoléon n’a jamais partagé le quotidien de son fils de trois ans. Engagé aux lendemains de l’invasion russe, il ne rentre chez lui qu’à de rares reprises. Notre journaliste l’a suivi sur le front avant que son bataillon ne se fasse décimer. Il l’a retrouvé à l’occasion des funérailles de ses frères d’armes, mais aussi lors d’un trop bref retour à la vie civile. À 26 ans, Timur refuse d’être soldat. Il a pourtant choisi de s’engager en première ligne, en créant une association de bénévoles destinée à secourir les habitants de la région de Kharkiv. Chaque jour, il brave littéralement les tirs d’obus pour évacuer les dernières personnes, âgées le plus souvent, qui vivent encore dans des villages devenus fantômes, tout proche du front. Mais à quelques semaines du troisième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’engouement de ces jeunes générations pour défendre leur territoire faiblit. Alors, au mois de mai 2024, l’Ukraine de Zelensky s’est dotée d’une loi pour mobiliser les 300 000 recrues dont elle a besoin. Convocations à partir de 25 ans, et non plus 27, sanctions contre ceux qui fuient la conscription, et qui sont nombreux… à l’image de Max, 28 ans, qui a accepté de témoigner.