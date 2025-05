Enquête exclusive Ultra-droite et groupes néo-nazis : la nouvelle menace terroriste

Lire la vidéo

Diffusé le 14/05/2023

Les mouvements d’ultra-droite, jugés de plus en plus dangereux, sont aujourd’hui dans le collimateur de la justice. La plupart d’entre eux ont été dissous et même interdits. Regroupés en réseaux clandestins, ces groupes prônent l’action violente, dans le but de précipiter la guerre civile raciale. Ils se réorganisent, partout en Europe, et sont super connectées. Forums internet, réseaux sociaux et même ouvrages négationnistes vendus sous le manteau. Cette nouvelle génération identitaire, nostalgique du IIIe Reich, s’appuie sur une idéologie raciste et ultra-nationaliste et tente d’infiltrer certaines unités de police, de pompiers, jusqu’aux corps militaires. Ses cibles : les musulmans, les juifs, les migrants, sans oublier les responsables associatifs de gauche qui, selon eux, menaceraient la patrie d’un "grand remplacement" racial. Aujourd’hui, en France, ils sont 3 000 militants d’ultra-droite à être sous surveillance. Et 1 300 d’entre eux sont fichés S. Une nouvelle menace terroriste qui inquiète les services de renseignements européens et rappelle les attentats djihadistes qui ont frappé Paris, Bruxelles, Barcelone et Londres ces dernières années. Depuis 2017, les forces de l’ordre ont déjoué, rien qu’en France, une dizaine d’attentats d'ultra-droite et interpellé plus de 50 personnes. Nos équipes ont enquêté sur ces réseaux pendant deux ans. Qui sont-ils ? Comment recrutent-ils ? Et comment préparent-ils cette "guerre civile raciale" qui leur semble inéluctable ? En France, mais aussi en Allemagne, en Roumanie, où beaucoup se sont réfugiés, nos journalistes sont allés à leur rencontre. L’un d’eux témoigne depuis la cellule où il purge une peine de neuf ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Certains ont accepté de nous ouvrir leurs portes qu’ils soient idéologues, recruteurs ou combattants. Pour passer inaperçus, ils ont opté pour un look et une apparence passe-partout, mais leurs discours sont plus virulents que jamais. Des témoignages rares et inédits sur cette nébuleuse de la haine, au plus près de ces ultras de la race blanche, qui constitue un nouveau danger pris très au sérieux par les services de sécurité français et européens.