Enquête exclusive Ultralibéralisme et dictature : Vietnam, le nouveau pays modèle du communisme

Diffusé le 06/04/2025

C’est l’ascension la plus fulgurante des pays d’Asie du Sud-Est. Le Vietnam affiche une croissance record de 6 %. Inspiré par la Chine voisine, ce petit État communiste a largement ouvert ses portes au capitalisme. Résultat : une nouvelle classe moyenne émerge. Et le nombre de millionnaires explose. Nous avons suivi Le Hoang Diep Thao, la "reine du café", dans ses plantations des hauts plateaux de Dalat, mais aussi les entrepreneurs de la tech. Oligarques et hommes d’affaires se partagent les secteurs stratégiques de l’économie avec la bénédiction du Parti unique. Le Vietnam séduit aussi les touristes et en particulier les Français. Entre montagnes luxuriantes et plages aux eaux cristallines, le pays offre des paysages à couper le souffle. Séduire les voyageurs est devenu une priorité : hôtels de luxe, parcs aquatiques, téléphériques suspendus au-dessus de la mer. Un développement fulgurant qui attire également les investisseurs. Parmi eux, Anthony TK Nguyen, un Américain d’origine vietnamienne, revenu au pays avec son frère pour y faire fortune. À Nha Trang, station balnéaire cotée, il dirige l’une des discothèques les plus branchées et entend bien profiter du boom économique. Mais tandis que les grandes villes prospèrent, une partie de la population reste en marge. Les Hmongs, minorité montagnarde, vivent de la terre, loin du progrès. Leurs enfants quittent les villages pour mendier dans les villes touristiques, victimes oubliées d’un développement qui ne profite pas à tous. Car derrière cette success story, le Parti veille. Capitalisme, oui. Démocratie, certainement pas. Toute opposition est muselée. Surveillés en ligne, emprisonnés, assignés à résidence, les contestataires sont traqués sans relâche. Malgré les risques, certains ont accepté de nous parler. Pour ces militants, le choix est simple : se taire, fuir ou finir en prison. Voyage au pays du dragon, entre démesure et... dictature.