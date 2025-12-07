Enquête exclusive Un Noël de folie à New York

Lire la vidéo

Diffusé le 07/12/2025

Depuis quelques années, New York est devenue l’endroit incontournable pour fêter Santa Claus. Sept millions de visiteurs sont attendus cette année, dont plusieurs dizaines de milliers de Français qui veulent en prendre plein les yeux. Et ils ne seront pas déçus car la ville qui ne dort jamais est, de loin, la plus spectaculaire du monde pendant les fêtes de fin d’année. Lumières, musique, shows, attractions… le spectacle est partout, permanent, étourdissant ! À Brooklyn, dans le quartier résidentiel de Dyker Heights, les habitants, traditionnellement discrets, se livrent chaque année une compétition effrénée pour remporter le titre envié de maison “la plus belle et la plus illuminée” de l’année. Rien n’est trop beau, rien n’est trop cher. Cette petite compétition entre voisins a commencé il y a quelques années pour faire plaisir aux enfants du quartier. Très vite, elle a tourné au délire. La plupart des habitants n’hésitent pas à faire appel à des sociétés de scénographie pour mettre en scène leurs décorations. Musiques, lumières, statues animées, structures gonflables… Certains dépensent plus de 25 000 dollars pour épater la galerie. Depuis quelques années, plus de 100 000 visiteurs font le déplacement pour admirer ces illuminations À Noël, Manhattan brille aussi de mille feux. L’incontournable joyau de la fête, c’est le célèbre sapin du Rockefeller Center, certainement le plus connu au monde. Décoré d’une guirlande de 50 000 ampoules, avec un câblage électrique de plus de 8 km, il est orné en son sommet d’une étoile, créée par la maison Swarovski, qui pèse à elle seule 40 kg. À Times Square aussi, c’est la folie. Dix jours avant Noël, près de 30 000 participants déguisés en Père et Mère Noël, mais aussi en lutins, en sapins ou en rennes, se retrouvent à Times Square pour le SantaCon NYC. Le plus grand rassemblement de Pères Noël au monde ! Le but : se déguiser, faire la tournée des bars et récolter des fonds pour une œuvre caritative. Et au cœur de l’hiver le fameux « naked cowboy », le cowboy en slip de Times Square, continue d’officier dans le plus simple appareil pour la plus grande joie des touristes. Il nous a confié ses astuces pour résister aux températures négatives tout en gagnant une dizaine de milliers de dollars grâce aux fêtes de fin d’année. Pour ceux qui veulent fêter Noël d’une manière plus originale et plus intime, une croisière de Noël est organisée dans un bateau qui vous permet de profiter de la fête dans un jacuzzi. Du jamais vu, sauf à New York ! Bien au chaud dans l’eau bouillonnante alors que les températures sont glaciales, les illuminations de la ville défilent à la tombée de la nuit : la Skyline, le One World Trade Center, l’Empire State Building, la Statue de la Liberté. Le tout au son de musiques de Noël en sirotant un cocktail. Prix de cette folie, entre 150 et 250 dollars.