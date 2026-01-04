Enquête exclusive Violences, pillages, marché noir : panique au Vénézuéla

Alors que l’histoire du Vénézuéla vient de basculer avec l’intervention de l’armée américaine et la capture et l’exfiltration du président Nicolas Maduro et de son épouse, retour sur la descente aux enfers de ce pays autrefois prospère. En 15 ans, le Vénézuéla, premier producteur mondial de pétrole, est passé d’une économie florissante à un effondrement global : pénurie alimentaire, hôpitaux à l’abandon, émeutes quotidiennes, criminalité endémique. Alors que le pays était peu accessible aux journalistes, les équipes d’Enquête Exclusive ont pu sillonner, il y a quelques années, un Vénézuéla au bord du chaos, où la principale préoccupation de millions d’habitants est de trouver à se nourrir. Devant les magasins, aux étals aux trois quarts vides, les files d’attente sont interminables. L’armée doit même intervenir pour éviter les pillages et les émeutes. Pour le gouvernement, dirigé par le président Nicolas Maduro, la raison principale de cette crise sans précédent est, à l’époque, la chute du prix du pétrole. En réalité, le projet politique de son prédécesseur, Hugo Chavez, a vite montré ses limites. Nationalisations aveugles, non modernisation de l’outil de production, dévaluation de la monnaie, dépenses sociales mal maîtrisées, sans compter une corruption galopante. Résultat, les usines tournent à vide, le pays manque de tout, à commencer par les produits de première nécessité : nourriture, médicaments. Pourtant, tous les Vénézuéliens ne sont pas logés à la même enseigne. Marché noir, contrebande, restaurants clandestins, nos caméras ont eu accès au Caracas des ultra-riches et des proches du pouvoir de Maduro. Dans ce monde très fermé, on trouve de tout, à condition d’en payer le prix. Pour ces privilégiés, si les pénuries ne sont pas un problème, la sécurité est la préoccupation numéro un. Caracas est la capitale la plus violente du monde. Les gangs armés se multiplient, les enlèvements contre rançon y sont monnaie courante et on peut tuer pour un sac de riz. Une plongée sidérante et effrayante au cœur d’un grand pays amené au bord du gouffre par un pouvoir tout-puissant.