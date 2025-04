Enquête exclusive Vols de voitures, trafics de pièces : alerte sur les nouveaux gangs !

Diffusé le 30/03/2025

En France, une voiture est volée toutes les 4 minutes : 140 000 en 2024 ! Et aucun véhicule n’est à l’abri. Pour déjouer les sécurités électroniques, les voleurs sont devenus de véritables hackers. Les équipes d’Enquête Exclusive ont enquêté sur ces réseaux ultra-organisés et ultra-équipés, capables de dérober n’importe quelle auto en moins de 3 minutes. Vous ne le savez pas, mais le point faible de votre voiture c’est sa plaque d’immatriculation, à partir de laquelle les réseaux et leurs complices vont fabriquer une clé et de vraies-fausses cartes grises, pour lui faire passer les frontières sans encombre. Cet incroyable trafic international nous mènera jusqu’en Pologne, nouvelle plaque tournante du vol de voitures. Une unité d’élite de la police y traque les gangs de trafiquants automobiles qui font aujourd’hui partie du crime organisé. Cette brigade de choc travaille main dans la main avec ses homologues français, des gendarmes et des policiers spécialistes de ces réseaux. Mais aujourd’hui, les malfrats exploitent aussi une autre filière, aussi discrète que lucrative : le trafic de pièces détachées. Avec 95 000 vols l’an dernier, cette criminalité a augmenté 25 % en 3 ans. En moins de trente minutes, votre véhicule est désossé en pleine rue mais aussi dans des garages souterrains. Phares, capots, jantes… des pièces revendues très chères sur le marché parallèle, dans des casses automobiles ou sur Le Bon Coin. Enquête au cœur de ces nouveaux réseaux, à qui nos voitures rapportent gros.