Enquête exclusive Washington : les secrets de la capitale de tous les pouvoirs

Diffusé le 03/11/2024

Washington retient son souffle à la veille de l’élection présidentielle. La capitale fédérale américaine est une nouvelle fois au centre de l’attention mondiale. Quel que soit son camp, son sexe ou son âge, les directions prises par le prochain occupant du bureau ovale de la Maison Blanche influenceront le cours des évènements et des conflits sur la planète. Deuxième ville la plus riche par habitants des États-Unis, Washington rassemble tous les pouvoirs dans un périmètre restreint : entre la colline du Capitole, où se trouve le Congrès, et la Maison blanche, siège de l’exécutif. Elle ne compte que 700 000 habitants mais 300 000 fonctionnaires et 10 000 lobbyistes y travaillent tous les jours. Washington est aussi une ville violente et divisée par la ségrégation raciale. Elle représente un condensé des tensions qui agitent les États-Unis et résonnent dans le monde entier. Des fossés se creusent entre communautés, entre démocrates et républicains, entre les citoyens et leur élite. Jusqu’à l’impensable qui s’est produit il y a quatre ans, avec l’assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump. Des couloirs feutrés de la Maison Blanche à ceux du Capitole, où nous suivrons parlementaires, lobbyistes et journalistes, des quartiers cossus de l’élite à ceux de la communauté afro-américaine, voyage au cœur d’une démocratie américaine en danger.