Enquêtes criminelles Affaire Camille Anguenot : séductrice, menteuse, forcément suspecte ? (2/2)

Ce 1er décembre 2021, Philippe a le cœur qui bat la chamade. Ce célibataire bordelais de 27 ans retrouve Camille, une hôtesse de caisse de 18 ans, passionnée d’équitation, qu’il a rencontrée sur les réseaux sociaux une semaine plus tôt. Seulement, Philippe est loin de se douter que la jeune femme avec laquelle il a rendez-vous est en fait recherchée par la police. En effet, les enquêteurs la soupçonnent d’avoir tué un certain Théo Decouchant, 23 ans, à 700 kilomètres de là, dans le petit village où vit Camille ! Depuis trois jours, les amis de Théo Decouchant, 23 ans, s’inquiètent. Le jeune peintre en bâtiment n’est pas venu au travail. Il ne répond plus ni à leurs appels ni à leurs messages… En fait, ils n’ont plus de nouvelles depuis que le jeune homme a passé, il y a quelques semaines, la soirée avec Camille Anguenot, une jeune femme très entreprenante avec laquelle il avait flirté en boite de nuit. Le rendez-vous galant aurait-il mal tourné ? Pour le savoir, les amis de Théo, décident de contacter Camille, en enregistrant la conversation. À l’autre bout du fil, elle est formelle : ils ont bien passé la nuit ensemble mais elle aurait préféré en rester là. Alors, Théo, le cœur brisé, aurait-il fait mis fin à ses jours ? Ses amis n’y croient pas une seconde, d’autant qu’ils ne vont pas tarder à faire une étrange découverte : quelques heures après la disparition de Théo, un témoin aurait croisé Camille partant rejoindre un autre « amoureux » à Bordeaux au volant d’une voiture… Et pas n’importe laquelle : la voiture du disparu ! De toute évidence, la jeune femme qu’ils ont eu au téléphone se serait moquée d’eux. Dans la deuxième partie de l’émission, « Enquêtes criminelles » s’intéressera à une autre affaire dans laquelle un corps est caché dans la maison. Le 11 août 2014, Laurent Baca, père de 4 enfants, est porté disparu. Sa famille met alors toute son énergie à tenter de trouver une trace de ce trentenaire, éducateur auprès de jeunes footballeurs. Et s’il avait été tué ? Les enquêteurs commencent à s’interroger. Et c’est une odeur insoutenable dans la maison qui va révéler l’effroyable vérité !