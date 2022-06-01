Enquêtes criminelles Affaire Esquivillon : les secrets du mari (2/2)

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Lundi 27 mars 2023, Maché, un hameau isolé de Vendée. Karine Esquivillon, 54 ans, mère de cinq enfants, disparaît sans laisser de trace. À première vue, elle serait partie volontairement, elle aurait même envoyé des SMS rassurants à ses proches. Elle veut changer de vie, son couple avec Michel Pialle bat de l’aile. Elle aurait rencontré un autre homme avec lequel elle serait partie. Elle aurait même pris ses économies, 44 000 euros. Son mari se dit inquiet. On le voit à la télévision lancer des appels à sa femme pour qu’elle donne de ses nouvelles. L’homme multiplie également les appels sur les réseaux sociaux. « Les enfants te souhaitent une bonne Fête des mères, ils t’aiment et tu leur manques beaucoup ! », écrit-il sur Facebook en juin 2023. Mais les semaines passent et l’inquiétude grandit. Tout le monde s’étonne que cette femme, maman exemplaire, ait pu abandonner ses enfants. Et puis, un autre élément pose question : on va retrouver le téléphone de la mère de famille, par hasard, au bord d’une route sans la carte SIM ! Étrange. Au fil des mois, faute de pistes, l’étau se resserre autour de Michel Pialle. L’homme est convoqué à la gendarmerie et placé en garde à vue. À la suite, l'affaire Véronique Duchesne. Le 9 octobre 2010, le corps de Véronique Duchesne, 47 ans, est retrouvé sur une plage à 15 kilomètres au nord de Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes-d’Armor. Son mari, Thierry Meunier, évoque un probable suicide. Seulement, l’autopsie va déterminer qu’en réalité, Véronique Duchesne a été frappée et étranglée. Alors, le mari a-t-il tout simplement tiré des conclusions hâtives ? Ou aurait-il cherché à orienter les enquêteurs sur une fausse piste ? La vérité finira-t-elle enfin par éclater ?