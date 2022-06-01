Enquêtes criminelles Affaire Travaglini : issue fatale pour un ménage à trois (2/2)

À 28 ans, Jessy Travaglini avait un nom et un physique de star hollywoodienne. Sublime, intelligente, la jeune mère de famille, épouse d’un entraineur de rugby respecté dans la région de Carpentras, avait tout pour réussir sa vie. Rien ne pouvait laisser penser que cette chargée des ressources humaines, se retrouve un jour dans le box d’une cour d’assises. Et pourtant, la belle est accusée d’un crime terrible : l’assassinat d’une autre mère de famille, Éloïse Bagnolini, 30 ans. La disparition d’Éloïse est signalée le 11 octobre 2013 par son mari, Alain Castel. Ce jour-là, sa compagne l'avertit par texto qu’exceptionnellement elle ne pourra pas récupérer leur enfant à l'école. Inquiet, en rentrant chez lui à Aubignan, Alain découvre leur domicile en désordre mais aucune trace d’Éloïse. Ses affaires et sa voiture aussi ont disparu. La jeune mère au foyer semble avoir fait ses valises… Pour le compagnon d’Éloïse, c’est l’incompréhension : le couple semblait nager en plein bonheur, et surtout Éloïse ne serait jamais partie sans son petit garçon de 3 ans. D’ailleurs, les premières constatations des gendarmes dessinent un autre scénario, bien plus sombre celui-ci : du sang d’Éloïse macule le sol, le pommeau de douche est cassé. Ce départ précipité et volontaire serait en fait un crime maquillé… Qui pouvait en vouloir à Éloïse Bagnolini ? A-t-elle été enlevée ? Où est-elle ? Pour les gendarmes, l’affaire va prendre des allures de crime passionnel car le veuf éploré n’a pas tout dit. Alain, cadre supérieur, entretenait une relation extraconjugale avec une collègue de travail, Jessy Travaglini. Le mari volage serait même devenu son mentor et l’aurait aidée à gravir rapidement les échelons. Coïncidence troublante, le jour de la disparition d’Éloïse, Jessy Travaglini a posé un jour de congé… La jeune femme serait-elle une croqueuse d’hommes, ambitieuse, "qui ne supporterait pas la concurrence" comme la décrivent ses collègues de travail ? Aurait-elle éliminé sa rivale ? Interpellée, la maîtresse va faire des révélations fracassantes aux enquêteurs : oui, c’est bien elle qui a tué la compagne de son amant… Mais elle aurait agi en état de légitime défense. En fait, c’est Éloïse qui, le matin du drame, alors qu’elle venait de découvrir que son conjoint la trompait, aurait donné rendez-vous à Jessy à son domicile pour régler ses comptes. Agressée violemment, dans la bagarre, Jessy Travaglini aurait accidentellement ôté la vie de la mère de famille. Puis, prise de panique, elle se serait débarrassée du corps en l’enfermant dans le coffre de sa voiture. Éloïse était-elle au courant de la liaison de son mari avec sa collègue ? Alain avait-il mis un terme à sa relation extraconjugale comme il le prétend ? La maîtresse de 53 kilos pour 1m70 a-t-elle pu agir seule ? Les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir que dans cette affaire, Jessy Travaglini et son amant jouent avec la vérité comme un chat joue avec une souris… Dans la deuxième partie de l'émission : l'affaire Angélique Six. En 2018, la France est sous le choc : Angélique, 12 ans, a été violée et étranglée à Quesnoy-sur-Deûle, près de Lille. L’émotion est telle que le champion de football Neymar, l’idole d’Angélique, va écrire à la famille. Les policiers enchaînent les fausses pistes mais un témoignage capital va tout relancer : Kilian, 10 ans, aurait vu Angélique avec un homme dans le parc près de son domicile, le jour de sa disparition. Qui est ce mystérieux individu qui accompagnait la jeune adolescente ?