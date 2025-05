Enquêtes criminelles Amandine, morte de faim à 13 ans (2/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 19/03/2025

C’est l’affaire qui a bouleversé la France en ce début d’année 2025. Devant la cour d’assises de l’Hérault, une mère de famille vient d’être condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 20 ans de sûreté pour actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort. La victime est sa propre fille âgée seulement de 13 ans : Amandine Florès. Le 6 août 2020, la jeune fille succombe à un arrêt cardiaque causé par une privation extrême de nourriture : elle ne pesait alors que 28 kilos pour 1 mètre 55. Depuis son plus jeune âge, l’adolescente est la cible de maltraitances infligées par sa mère, Sandrine Pissara. Cette dernière aurait développé une véritable haine envers sa fille, dont le seul tort aurait été de ressembler à son père. Quelques mois plus tôt, alors que débute la pandémie de Covid-19, l’annonce du confinement scelle le sort d’Amandine. Juste avant d’être contrainte de revenir vivre chez sa mère, la collégienne, alors scolarisée en internat, aurait fait à une surveillante une déclaration glaçante : « Je vais mourir. » Et en effet, de retour au domicile familial, Amandine aurait été enfermée dans un cagibi, sans nourriture, et subi violences et humiliations sans que personne ne lui vienne en aide. Sa mère avait même installé une caméra pour pouvoir la surveiller. Mais alors comment une mère de famille a-t-elle pu autant s’acharner sur sa propre fille ? Et comment a-t-elle pu lui faire endurer de telles horreurs pendant toutes ces années sans jamais être inquiétée ? Pourquoi, malgré plusieurs signalements, Sandrine Pissara est-elle parvenue à tromper les services sociaux ? Pour « Enquêtes criminelles », Frédéric Florès, le père d’Amandine, prend la parole. Dévasté par ce qui est arrivé à sa fille, il veut aujourd’hui se battre pour qu’un tel drame ne se reproduise plus jamais.