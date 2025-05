Enquêtes criminelles Bénédicte Belair : accident ou meurtre déguisé ? (2/2)

Diffusé le 19/02/2025

Pont-Sainte-Maxence (Oise), le 4 avril 2017. Bénédicte Belair, 55 ans, est retrouvée morte à son domicile. C’est son compagnon, William Morel, qui l’a découverte inanimée dans le salon en rentrant du travail. À première vue, tout porte à croire qu’il s’agit d’une mort accidentelle consécutive à une chute. C’est d’ailleurs la conclusion des gendarmes au terme de quatre mois d’enquête. Seulement, Sylvaine Grévin, la sœur de la victime, refuse cette version officielle : elle a le terrible pressentiment que la piste du compagnon n’a pas été assez creusée. Pendant six ans, Sylvaine va mener un combat acharné pour que la justice prenne en compte ses soupçons. D’abord, elle s’étonne du peu d’importance accordé par les gendarmes aux violences conjugales que subissait sa sœur. Pourtant, cinq ans avant sa mort, le conjoint de Bénédicte avait écopé de trois mois de prison avec sursis. Plus édifiant, elle va s’apercevoir que l’enquête semble avoir été bâclée : l’alibi du compagnon n’a par exemple pas été vérifié, la maison du drame pas perquisitionnée et une couette ensanglantée pas analysée ! Alors l’homme, qui n’est pour l’heure que placé sous le régime de témoin assisté, pourrait-il vraiment être impliqué dans le décès de Bénédicte ? Pour « Enquêtes criminelles », sa sœur Sylvaine raconte sa quête pour la vérité et livre un témoignage poignant. À la suite, « Enquêtes criminelles » s’intéressera au meurtre jamais élucidé de Jennifer Mary, 14 ans, le 20 mars 2001 à Reims (Marne). C’est en rentrant chez elle que Corinne Coutin aurait découvert au milieu du salon le corps de sa fille aînée, lardé de huit coups de couteau dont un en plein cœur. Un temps accusée de cet horrible crime, la mère de famille a toujours nié. Elle est même persuadée de connaître le véritable coupable : un riche notable de la région avec qui elle entretenait une relation adultère. Moins d’un mois avant le drame, elle aurait décidé de se venger de la rupture au moyen d’un chantage à la sextape ! La menace est totalement fantaisiste mais Corinne Coutin est convaincue que l’époux infidèle y a cru. Il serait venu à son domicile récupérer ces preuves compromettantes et, rencontrant l’opposition de Jennifer, il l’aurait tuée…