Enquêtes criminelles Dany Leprince : « je ne suis pas un assassin ! »

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Le 2 juillet 2026, fait rarissime en matière de justice, la Cour de révision a annulé la condamnation de Dany Leprince pour le quadruple meurtre de son frère, Christian, de sa belle-sœur Brigitte et de ses deux nièces, Audrey et Sandra, dans la Sarthe. La Cour a ordonné la tenue d’un nouveau procès. C'est la treizième fois seulement dans l’histoire pénale française qu'un condamné à une peine criminelle voit sa condamnation annulée. Dany Leprince vous donne sa version des faits. Il parle de l’acharnement des journalistes, des éléments du dossier qui ont pesé sur lui, et même de ses doutes quant à l’identité du véritable meurtrier ! Il s’exprime sans tabou sur l’un des dossiers criminels les plus médiatisés de ces 30 dernières années. Tout commence à Thorigné-sur-Dué, un petit village de la Sarthe, le 5 septembre 1994. Christian Leprince, sa femme Brigitte et deux de leurs filles sont retrouvés à leur domicile, massacrés à l’arme blanche. Seule la benjamine de la famille, Solène, âgée de deux ans et demi, a été épargnée. Très vite, Dany, le propre frère et voisin de Christian, fait office de suspect idéal. À la suite de la découverte d’une reconnaissance de dette signée de sa main (10 000 francs, l’équivalent de 2 300 euros à l’époque), les gendarmes l’imaginent tuant son frère cadet dont il jalousait la réussite professionnelle et financière. Pour Dany Leprince, c’est le début de la descente aux enfers, d’autant qu’il est aussi mis en cause par sa fille Célia, son épouse Martine ainsi que Solène, la petite rescapée. Placé en garde à vue quelques jours après le drame, Dany Leprince passe aux aveux. Des aveux qu’il estime aujourd’hui avoir été extorqués et sur lesquels il reviendra une semaine plus tard, sans que personne ne l’écoute. En décembre 1997, il est condamné à la prison à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 22 ans. Accompagné des meilleurs spécialistes de l’affaire, il revient lui-même sur les étapes marquantes et les zones d’ombre de ce feuilleton judiciaire aux multiples rebondissements.