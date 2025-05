Enquêtes criminelles Émile : tué mais par qui ? (1/2)

Diffusé le 02/04/2025

Émission spéciale consacrée aux nouveaux rebondissements dans l’affaire de la mort du petit Émile Soleil en juillet 2023, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Mardi dernier, nous apprenions la mise en garde à vue, pour homicide volontaire et recel de cadavre, d’une partie de la famille du jeune garçon : ses grands-parents ainsi qu’un oncle et une de ses tantes. La justice se demande s’ils ne seraient pas impliqués dans la mort du petit Émile. En parallèle des auditions, le domicile de la famille a été fouillé, le véhicule du grand-père saisi. Depuis la découverte fin mars 2024 du crâne et de dents de l'enfant par une promeneuse, tout dans ce dossier pouvait laisser penser que le petit Émile Soleil avait trouvé la mort accidentellement après s’être perdu dans la forêt. Mais les récents rebondissements pourraient rebattre les cartes de l’enquête, ouverte depuis maintenant 20 mois. Et il semblerait que l’église Saint-Martin du Haut-Vernet, au cœur du village où Émile avait disparu, soit désormais au centre des investigations. En effet, les enquêteurs ont retrouvé une trace de sang sur la jardinière qui se trouve devant. L’hypothèse serait que le petit Émile ait été provisoirement enterré dans cette jardinière avant d’être déplacé en forêt. Cette piste aurait été suggérée aux gendarmes après avoir reçu une lettre anonyme il y a un mois. Par ailleurs, les enquêteurs se demandent si le suicide, le 15 mars dernier, du prêtre qui a baptisé Émile et qui était un proche de la famille de l’enfant, n’aurait pas un rapport avec cette affaire.