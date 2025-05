Enquêtes criminelles Joël Le Scouarnec : un monstre en blouse blanche (1/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 12/03/2025

L’affaire Joël Le Scouarnec est l’un des plus grands scandales pédo-criminels de l’histoire judiciaire française. Ce chirurgien originaire de Bretagne a été arrêté en 2017 après que sa voisine, une fillette de six ans, l’a accusé d’agressions sexuelles. Sans elle, l’homme aurait pu passer entre les mailles du filet. Joël Le Scouarnec est né en 1950 et a exercé dans plusieurs hôpitaux, notamment en Bretagne et dans le centre-ouest de la France. Pendant près de trente ans, entre 1986 et 2017, l’homme, spécialiste de la chirurgie digestive, a profité de son statut de médecin pour abuser sexuellement de nombreux enfants… souvent des patients hospitalisés, encore sous anesthésie ! À son domicile, les gendarmes médusés découvrent ses terribles secrets : cachés sous le parquet, des objets sexuels, des photos par milliers, des poupées et surtout les récits sordides de ses crimes, consignés dans des carnets. Au total, les enquêteurs vont recenser plus de 300 agressions. Comment cet éminent chirurgien a-t-il pu œuvrer sans que personne ne se doute de quelque chose ? En 2005, Joël Le Scouarnec est condamné à de la prison avec sursis pour détention de contenus pédopornographiques. Pourtant, l’Ordre des médecins n’intervient pas… Pire, sa hiérarchie à l'hôpital de Jonzac (Charente-Maritime) lui a même écrit une lettre de recommandations. Alors, aurait-on pu arrêter les agissements de ce chirurgien ? Vous découvrirez que même certains de ses proches savaient et n’ont rien dit. Tout comme cette directrice d’un hôpital qui avoue à notre équipe qu’elle a fermé les yeux sur les agissements du médecin. À l’occasion de son procès, « Enquêtes Criminelles » vous raconte l’effroyable parcours de Joël Le Scouarnec, chirurgien, père de famille et pédophile à la fois. À la suite, « Enquêtes criminelles » s’intéressera à la mort de la milliardaire monégasque Hélène Pastor, abattue à bout portant devant l’hôpital de Nice (Alpes-Maritimes) en mai 2014. Grâce aux caméras de surveillance et à de multiples indices semés sur leur parcours, le tireur et un complice sont interpellés. Seulement, ils n’auraient pas agi seuls. À Monaco, personne n’imagine alors que c’est un proche parent qui a voulu faire taire la riche héritière de 67 ans…