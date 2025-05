Enquêtes criminelles Laure Zacchello : une nouvelle affaire Jubillar ? (2/2)

Diffusé le 20/11/2024

Laure Zacchello, une mère de famille de 43 ans originaire d’Urrugne (Pyrénées-Atlantiques), n’a plus donné signe de vie depuis le 21 juin dernier. Cette inquiétante disparition cacherait-elle un féminicide ? C’est l’intime conviction des enquêteurs. Le mari de Laure, Alexis Juret, est actuellement en détention provisoire pour meurtre sur conjoint. À première vue pourtant, tout semble écarter la piste du mari. Le jour de la disparition de sa femme, il avait été retrouvé dans le jardin du domicile familial, inconscient et ensanglanté, un parpaing à côté de la tête. Seulement, pour les enquêteurs, il s’agirait d’une mise en scène pour camoufler son crime. En effet, depuis plusieurs mois, Laure aurait confié à ses proches avoir peur pour sa vie. Ne supportant plus les éclats de colère et les crises de jalousie de son mari, elle avait demandé le divorce. Mais Alexis, lui, n’aurait pas accepté la rupture et, en représailles, aurait fait vivre à sa femme un enfer. Laure était tellement apeurée qu’elle mettait une chaise derrière la porte ou entourait d’objets le canapé sur lequel elle dormait pour s’assurer d’entendre son mari arriver. Et ce n’est pas tout : l’homme a un profil pour le moins inquiétant. Survivaliste, il posséderait plusieurs caches dans la montagne et disposait chez lui d’un véritable arsenal de guerre : deux armoires remplies d’armes à feu. Et dans le lot, plusieurs pistolets mitrailleurs et automatiques ont disparu. Alors, qu’est-il vraiment arrivé à Laure Zacchello ? Son mari, qui nie toute implication et jure être atteint d’amnésie, dit-il vraiment toute la vérité ? À la suite, « Enquêtes criminelles » reviendra sur la mort de Raynald Barguet le 14 février 2016 dans le camp des gens du voyage de Maldormir, près de Marseillan (Hérault). Vers 3 heures du matin, un portable se met à sonner. Le jeune homme de 23 ans, qui dormait tranquillement dans sa caravane, décroche : une voix lui demande de sortir sur le champ. Raynald s’exécute sans se méfier. À peine dehors, une balle à la poitrine, puis une autre à l’épaule. Il ne survivra pas à ses blessures. L’affaire pourrait ressembler à un règlement de comptes. En réalité, l’enquête va révéler que c’est une rivalité sentimentale qui serait à l’origine de l’assassinat. En remontant le passé amoureux de la victime, les gendarmes ne tardent pas à soupçonner Alexandre Petremann, l’homme qui est aujourd’hui en couple avec l’ex-compagne de Raynald. Et le tireur présumé de raconter l’incroyable piège qu’il aurait préparé avec la complicité de deux membres de sa belle-famille pourtant au-dessus de tout soupçon…