Enquêtes criminelles Louise, 11 ans : la mort au coin de la rue (2/2)

Diffusé le 21/05/2025

« On nous a arraché notre fille, notre petite princesse. Nous avons vécu et vivons la pire tragédie que peuvent vivre tous les parents : la perte de son enfant chérie. » Ces mots déchirants sont ceux des parents de Louise, poignardée à mort à seulement 11 ans, le 7 février dernier, alors qu’elle rentrait simplement chez elle. Pour la collégienne d’Épinay-sur-Orge (Essonne), cela aurait dû être un trajet tout ce qu’il y a de plus banal. Seulement, elle a croisé la route d’un mystérieux jeune homme en doudoune noire… Sur les images de vidéosurveillance, plusieurs voisins reconnaissent Owen L., 23 ans, un jeune homme au profil troublant : fils « de bonne famille » au visage d’ange, cet accro aux jeux vidéo est en réalité connu des services de police pour des faits de violence et de vol. Après 30 heures de garde à vue, confronté aux résultats ADN qui l’accablent, le suspect craque et passe aux aveux. Il explique qu’après avoir été mis en colère par une altercation en ligne avec un autre gamer, il serait sorti « racketter pour se calmer. » C’est alors qu’il aurait jeté son dévolu sur Louise et l’aurait attirée dans le bois des Templiers, un parc tout proche, où son corps sera retrouvé quelques heures plus tard. En effet, lorsque l’adolescente a compris la supercherie, elle se serait mise à crier et Owen, pour la faire taire, lui aurait asséné plusieurs coups de couteau. Comment un tel drame, gratuit et cruel, a-t-il bien pu se passer ? Et qui est vraiment ce jeune homme, désormais mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire ? « Enquêtes criminelles » lève le voile sur cette affaire qui a provoqué une vague d’émotion et d’indignation à travers tout le pays. À la suite, « Enquêtes criminelles » s’intéressera à l’assassinat de Vanessa Mayor, 27 ans, dont le corps est retrouvé criblé de neuf balles le 30 août 2014 à Agde (Hérault). Le même jour, un homme se présente hagard au commissariat. Au policier qui le reçoit, Angel Valcarcel, 54 ans, fait une déclaration glaçante : « J’ai tué ma belle-fille. Mon fils est vengé. » Les enquêteurs comprennent vite que la mort de Vanessa est le tragique épilogue d’une histoire d’amour qui a tourné au cauchemar.