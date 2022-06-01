Enquêtes criminelles Maëva Torres, piégée dans le parking (2/2)

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Diffusé le 20/05/2026

Montpellier, dans la chaleur étouffante de la nuit du 22 au 23 août 2023. Dans un parking sombre et désert, les caméras de surveillance vont enregistrer une scène d’horreur : le meurtre en direct d’une jeune femme de 27 ans, Maëva Torres. Alors qui est cette femme et pourquoi a-t-elle été tuée sauvagement ? La soirée avait pourtant bien commencé. Quelques heures plus tôt, Maëva, jeune mère de famille aimante, avait emmené ses quatre enfants au cinéma. De retour chez elle, son téléphone sonne. Une connaissance prétexte une urgence et lui donne rendez-vous sur un parking. Le cœur sur la main, Maëva ne se méfie pas et s’y précipite. Elle est loin de se douter qu’elle vient de tomber dans un piège mortel. Arrivée sur place, l’homme qui lui a donné rendez-vous la massacre de 17 coups de couteau. La mise à mort durera moins de 2 minutes. Au début de leur enquête, les policiers découvrent que Maëva, décrite comme une mère courage et une femme solaire, était harcelée par José, son ex-mari. Pour lui échapper elle avait tout tenté : déménagements, voiture de location et, récemment, elle avait même déposé une plainte. Est-ce que cette ultime démarche a scellé son destin ? L’ex-mari était-il dans ce parking ? L’analyse de la vidéo va donner un début de réponse et peut-être disculper l’ex-mari violent. En effet, les enquêteurs vont identifier l’agresseur de Maëva. La stupeur est totale : c’est un adolescent de seulement 16 ans qui lui porte les coups fatals. Placé en garde à vue, le jeune homme évoque un vol de voiture qui a dégénéré. Mais sa version peine à convaincre. Alors, pourquoi l’ado mentirait-il ? En creusant son profil, les policiers vont faire une découverte qui va tout changer. Le jeune homme et l’ex-mari de Maëva se connaissaient. Alors, José l’aurait-il chargé de tuer Maëva après sa plainte ? L’homme crie son innocence mais le père de Maëva, lui, en est persuadé : l’ancien compagnon de sa fille est forcément impliqué. Alors qui dit vrai ? Pour Enquêtes Criminelles, le père et l’ex-mari ont accepté de raconter leur version des faits. À la suite, Enquêtes Criminelles revient sur l'affaire Estelle Veneut. Une nuit de février 2018, les gendarmes de Bouchemaine sont alertés de la disparition d’Estelle Veneut. Cette assistante pédagogique de 34 ans devait dormir au domicile de sa mère mais elle n’est jamais arrivée… Pour son compagnon, Badr Smati, l’incompréhension est totale. Le père de famille explique avoir passé la soirée de la veille avec ses parents et sa fille de 6 ans, née de son union avec Estelle. Mais pour les proches de la disparue, l’homme donne le change. Car en privé, il serait tyrannique, d’une jalousie maladive. Alors, malgré ses appels à l’aide déchirants sur les réseaux sociaux, aurait-il fait disparaître Estelle ? C'est le témoignage de sa propre fille qui va faire basculer l'enquête.