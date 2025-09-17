Enquêtes criminelles Marion Bouchard : le meurtrier a bien failli tromper tout le monde (2/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 17/09/2025

Cinq ans avant l’affaire Jonathan Daval, un autre homme a manipulé sa belle-famille pour cacher l’horreur. Pendant 15 jours, Fabien Souvigné, 23 ans, a menti pour dissimuler le meurtre de celle qui partageait sa vie : Marion Bouchard, 21 ans. Pire, il a maintenu l’espoir de ses proches alors qu’il l’avait pourtant tuée et découpée. Dijon, en Côte-d’Or. Depuis le 15 janvier 2012, Marion Bouchard ne répond plus aux appels de sa famille. Ses parents essayent par tous les moyens d’avoir des nouvelles mais Fabien Souvigné, son petit ami, trouve toujours une excuse pour expliquer l’absence de leur fille. Ce n’est que deux semaines plus tard que, très inquiets, ils finissent par donner l’alerte. Seulement, lorsque les enquêteurs se saisissent de l’affaire, Fabien Souvigné est désormais introuvable lui aussi. Commence alors une véritable chasse à l’homme pour mettre la main sur le fugitif. Fabien Souvigné pensait avoir couvert ses traces… mais il va être trahi par son plus fidèle compagnon. Le 28 février 2012, Rex, le chien du couple, est retrouvé errant à Gennevilliers, en banlieue parisienne. Pour les policiers, c’est une chance inespérée d’arrêter leur suspect. Ils vont donc attendre que Fabien Souvigné se présente à la SPA pour récupérer son animal. Et le piège va fonctionner. Face aux enquêteurs, Fabien Souvigné finit par avouer : suite à une dispute qui a mal tourné, il aurait étranglé Marion puis, au bout de plusieurs jours, il aurait découpé son corps et enterré les morceaux à différents endroits de la ville. Lors de son procès en octobre 2013, l’accusé décrit Marion comme une petite amie jalouse maladive et colérique. Il aurait juste voulu la faire taire. Pour l’entourage du couple, c’est la stupéfaction. Faut-il y voir une ultime manipulation ? À l’issue des débats, malgré l’horreur des faits, le jeune accusé, qui risquait la réclusion criminelle à perpétuité, n’a été condamné qu’à 22 ans de prison. Dans la seconde partie, « Enquêtes criminelles » reviendra sur un autre féminicide qui, en mai 2009, a choqué la France. Dans la suite 503 du palace Bristol, Kinga Wolf, riche femme d’affaires polonaise, est retrouvée massacrée. Son compagnon, Ian Griffin, playboy britannique, a disparu. Crime passionnel ? Mauvaise rencontre ? Pour les policiers, la piste d’un drame passionnel se dessine. Mais une semaine plus tard, arrêté à Londres, Ian Griffin va faire des révélations fracassantes.