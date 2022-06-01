Enquêtes criminelles Massacré à la machette, le survivant témoigne (2/2)

Chargement

Diffusé le 29/04/2026

À 24 ans, Adrien est un véritable miraculé. Il y a 5 ans, il a vécu une nuit d’horreur qui a bien failli lui coûter la vie et lui laisse aujourd’hui de terribles séquelles. La soirée avait pourtant bien commencé. Ce 21 septembre 2020, le jeune homme se trouve à son domicile de Pont-à-Mousson en Moselle. Sa mère est absente et il a prévu de recevoir la visite d’une jeune fille de 16 ans qu’il fréquente depuis quelque temps : Cloé. Mais alors que les deux jeunes commencent à avoir une relation sexuelle, un individu, armé d'une machette, surgit dans son dos et s’attaque à Adrien avec une violence inouïe. Le jeune homme, alors en mauvaise posture, reçoit plusieurs coups, notamment au niveau du crâne et de l’épaule. En tentant désespérément de se protéger avec sa main, celle-ci est sectionnée en deux. Heureusement, face à ce déferlement de rage, Adrien profite d'un instant de confusion générale pour prendre la fuite. Il se retrouve alors dans la rue, nu, terrifié, et il se précipite à 200 mètres de là, dans le fast-food voisin, où il reçoit les premiers soins d’un ancien militaire avant l’arrivée des secours. Qui est le mystérieux agresseur d'Adrien ? Et pourquoi lui en voulait-il au point de vouloir le tuer sauvagement ? Au fil de l'enquête, Adrien va se rendre compte que le jeune homme à la machette et Cloé, sa petite amie, se connaissent bien, très bien même ! Pour Enquêtes Criminelles, Adrien a accepté de nous raconter sa terrible histoire. À la suite, Enquêtes Criminelles vous emmène à Périgueux. 12 septembre 2018, ce soir-là, Stéphanie Dingiou, 29 ans, appelle les pompiers en larmes. Le corps sans vie de son compagnon Thierry gît dans le salon, la gorge profondément entaillée. Selon elle, il s’agit d’un suicide mais Solange, la mère de Thierry, n'y croit pas. Selon elle, Stéphanie vivait aux crochets de son fils et le battait. Elle est convaincue que c’est elle qui l'a égorgé ! Seulement, en garde à vue, la jeune femme nie en bloc, elle est innocente ! Alors qui croire ?